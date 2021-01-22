Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
22 января, источник: BBC News Русская служба

Ученые: Covid-19 будет с нами еще десятки лет

Коронавирус будет распространяться десятилетиями, считает профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер. Этот вывод ученый сделал после того, как вместе с коллегами смоделировал эффективность британской программы иммунизации, взяв в качестве исходного новый, более вирулентный штамм коронавируса.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: GETTY IMAGES

«Мы обнаружили, что добиться коллективного иммунитета не получится — ни с помощью вакцинации, ни при естественном заражении, поскольку всегда остается вероятность повторного заражения», — рассказал профессор в интервью Би-би-си.

Читайте также
Нашла игла на камень

Коллективный иммунитет возникает, когда значительная часть населения приобретает иммунитет, что дает косвенную защиту тем, у кого такого иммунитета еще нет, и тем самым ограничивается распространения инфекции.

Профессор Хантер не сомневается в том, что программа вакцинации сыграет огромную роль и поможет вернуть жизнь в нормальное русло, но предупреждает, что риск для тех, кто не сделал прививку, будет сохраняться.

«Мы знаем, что вакцины предотвращают тяжелую болезнь и даже смерть, но не знаем наверняка, насколько они хороши, чтобы остановить распространение инфекции», — поясняет он.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Ставки повысились". Власти России устроили беспрецедентную кампанию про...
"Он, как и Путин, символ". Что в регионах думают о Навальном и его рассл...
Генсек ООН призвал Россию и США как можно скорее продлить СНВ-3
На полках магазинов могут появиться огурцы «экономкласса»
Пранкер позвонил Трампу под видом известного телеведущего
В Сене в центре Парижа поймали сома-гиганта
Художник нарисовал «Симпсонов» в стиле советских мультфильмов
Кипр открывает въезд для туристов из всех стран с 1 марта
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Дети
34-летняя Кети Топурия родила сына Это второй ребенок певицы
Новости партнеров
Как нельзя начинать утро: врач назвала 3 опасные привычки
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Продеус: мазок на антитела теперь можно сделать самим
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь