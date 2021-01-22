Ученые: Covid-19 будет с нами еще десятки лет

«Мы обнаружили, что добиться коллективного иммунитета не получится — ни с помощью вакцинации, ни при естественном заражении, поскольку всегда остается вероятность повторного заражения», — рассказал профессор в интервью Би-би-си.
Коллективный иммунитет возникает, когда значительная часть населения приобретает иммунитет, что дает косвенную защиту тем, у кого такого иммунитета еще нет, и тем самым ограничивается распространения инфекции.
Профессор Хантер не сомневается в том, что программа вакцинации сыграет огромную роль и поможет вернуть жизнь в нормальное русло, но предупреждает, что риск для тех, кто не сделал прививку, будет сохраняться.
«Мы знаем, что вакцины предотвращают тяжелую болезнь и даже смерть, но не знаем наверняка, насколько они хороши, чтобы остановить распространение инфекции», — поясняет он.