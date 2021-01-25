00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 25 января
Татьянин день, первое вручение американской телевизионной премии «Эмми», день рождения Владимира Высоцкого и другие события этого дня в истории.
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Татьяниным днем 25 января назвали в честь святой мученицы Татьяны Римской. В период жестокого гонения христиан ее пытались обратить в языческую веру, однако девушка осталась непреклонной. Татьяну казнили 25 января 226 года — именно этот день и стал христианским праздником, символизирующим преданность вере и стойкость духа.
Позже в одной из пристроек к главному зданию университета построили придомовую церковь Татьяны, а саму мученицу объявили покровительницей российских студентов.
День студента официально стал всероссийским праздником в 1850 году, уже при императоре Николае I, который постановил праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране.
После Октябрьской революции праздник стали вспоминать все реже. «Ожил» он только в 1995 году. А в соответствии с указом президента от 25 января 2005 года в нашей стране отмечается День российского студенчества. 24 октября 2007 года День студента на законодательном уровне стал одной из памятных дат России.
Всемирно признанный «Свадебный марш» Феликса
Но через 15 лет произошло судьбоносное событие для этого произведения. Английская принцесса Виктория Адельгейд при подготовке к бракосочетанию с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV выбрала два марша. Под один из них в день королевской свадьбы — 25 января 1858 года — семнадцатилетнюю невесту повели к алтарю. Это был «Свадебный хор» из оперы Вагнера «Лоэнгрин».
С этого дня марш Мендельсона стал самым популярным свадебным маршем. Судьба «Свадебного хора» Вагнера сложилась менее удачно.
25 января 1924 года на
На них съехались 258 спортсменов из 16 стран. Программа мероприятия в Шамони включала лыжный спорт, скоростной бег и фигурное катание, а также хоккей.
После окончания этих Игр представители всех
Первая статуэтка американской телевизионной премии «Эмми» была вручена 25 января 1949 года в Голливудском спортивном клубе. Название «Эмми» происходит от слова «immy» — так называлась катодная трубка в первых телевизионных камерах.
Статуэтка, вручаемая в качестве награды, выполнена в виде крылатой женщины, держащей в руках атом. Он символизирует телевидение как науку, а крылья за ее спиной — телевидение как искусство.
Премия «Эмми» вручается в 463 номинациях. Основные из них: лучший драматический сериал, лучший комедийный сериал, лучший
Выдающийся советский поэт и
Он сыграл десятки ролей в театре и кино, в том числе Гамлета («Гамлет», В. Шекспир), Лопахина («Вишневый сад», А. Чехов). Наиболее примечательными работами в кинематографе являются фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища». Был актером Театра драмы и комедии на Таганке в Москве, созданного Юрием Любимовым в 1964 году.
Владимир Высоцкий вошел в историю и как
Высоцкий умер 25 июля 1980 года от остановки сердца. В Москве в это время проходила Олимпиада, и крошечный некролог затерялся среди спортивных рекордов. Несмотря на то, что официальной информации о его смерти почти не было, проводить в последний путь символ эпохи 1970-х пришло колоссальное число людей.