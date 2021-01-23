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04:20 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ: летальность от коронавируса может расти из-за перегрузки систем здравоохранения

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Смертность от коронавируса может увеличиваться не только из-за новых штаммов, но и перегрузки систем здравоохранения. Об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в ответ на просьбу прокомментировать заявления британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в конце прошлого года в Великобритании, может быть не только более заразным, но и приводить к большей летальности.

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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, ВОЗ получила информацию от британских ученых о том, что новый вариант может приводить к более тяжелому протеканию инфекции и увеличению смертности.

«Но мы тут должны учитывать следующее, — отметила Керкхове. — Если повышается трансмиссивность, то увеличивается число заболевших. Это приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре и отделениях интенсивной терапии. Соответственно, системы здравоохранения перегружаются, и из-за этого увеличивается смертность».

«Поэтому мы подчеркиваем, что вне зависимости от вариантов коронавируса необходимо делать все возможное, чтобы прекратить передачу», — сказала эксперт.

Ранее в пятницу Джонсон проинформировал, что британский штамм может приводить к большей летальности. Ранее сообщалось лишь о том, что данный вариант может быть на 70% более заразен.

Эта мутация, по данным ВОЗ, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, а к настоящему моменту случаи заражения ею отмечены в десятках стран мира. В связи с этим многие страны ограничили авиасообщение с Соединенным Королевством.

Во время загрузки произошла ошибка.
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