04:20 (мск), источник: ТАСС
ВОЗ: летальность от коронавируса может расти из-за перегрузки систем здравоохранения
ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Смертность от коронавируса может увеличиваться не только
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По ее словам, ВОЗ получила информацию от британских ученых о том, что новый вариант может приводить к более тяжелому протеканию инфекции и увеличению смертности.
«Но мы тут должны учитывать следующее, — отметила Керкхове. — Если повышается трансмиссивность, то увеличивается число заболевших. Это приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре и отделениях интенсивной терапии. Соответственно, системы здравоохранения перегружаются, и
«Поэтому мы подчеркиваем, что вне зависимости от вариантов коронавируса необходимо делать все возможное, чтобы прекратить передачу», — сказала эксперт.
Ранее в пятницу Джонсон проинформировал, что британский штамм может приводить к большей летальности. Ранее сообщалось лишь о том, что данный вариант может быть на 70% более заразен.
Эта мутация, по данным ВОЗ, была выявлена на