06:00 (мск), источник: ТАСС
Ученые обнаружили заболевание, повышающее риск заболеть коронавирусом
ТАСС, 23 января. Заболевания верхних отделов
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Ранее попадание коронавируса на продукты питания считалось безопасным, поскольку желудочная кислота способна нейтрализовать его, говорится в материале.
Однако люди с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью страдают от забросов кислоты обратно в пищевод. Изменения, вызванные этим заболеванием, могут привести к появлению клеток, которые способны связываться с коронавирусом, предупреждают ученые.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) встречается довольно часто и характеризуется регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка. Ей страдают 10−20% взрослых.
У некоторых людей, страдающих от ГЭРБ, наблюдаются повреждения слизистой оболочки дистального отдела пищевода с развитием в нем дистрофических изменений неороговевающего многослойного плоского эпителия, катарального или
Также заболевание часто встречается у младенцев и обычно проявляется после рождения.