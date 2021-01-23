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06:00 (мск), источник: ТАСС

Ученые обнаружили заболевание, повышающее риск заболеть коронавирусом

ТАСС, 23 января. Заболевания верхних отделов желудочного-кишечного тракта могут сделать организм более уязвимым перед коронавирусом. Такую информацию опубликовал журнал Gastroenterology со ссылкой на специалистов Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

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Источник: AFP 2020

Ранее попадание коронавируса на продукты питания считалось безопасным, поскольку желудочная кислота способна нейтрализовать его, говорится в материале.

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Однако люди с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью страдают от забросов кислоты обратно в пищевод. Изменения, вызванные этим заболеванием, могут привести к появлению клеток, которые способны связываться с коронавирусом, предупреждают ученые.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) встречается довольно часто и характеризуется регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка. Ей страдают 10−20% взрослых.

У некоторых людей, страдающих от ГЭРБ, наблюдаются повреждения слизистой оболочки дистального отдела пищевода с развитием в нем дистрофических изменений неороговевающего многослойного плоского эпителия, катарального или эрозивно-язвенного эзофагита (рефлюкс-эзофагит), а у части больных — цилиндроклеточной метаплазии. Это хроническое состояние может привести к развитию клинических симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов.

Также заболевание часто встречается у младенцев и обычно проявляется после рождения.

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