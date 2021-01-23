09:30 (мск), источник: ТАСС
В Индии установили рекорд по вакцинации от коронавируса
За минувшие сутки в стране сделали прививки 347 058 гражданам.
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Ранее самое большое количество привившихся за день было зафиксировано в четверг, когда вакцину получили 237 050 человек. Таким образом, среднее суточное число вакцинировавшихся в первые семь дней кампании составило 198 656.
Минздрав отмечает, что все больше людей приходят на прививочные пункты. В первые дни прививалось меньше людей, чем ожидалось: например, в первый день кампании планировалось, что инъекцию получат 300 тыс. человек, однако на прививку пришли всего 207 229 желающих. Однако затем число прививаемых стало расти.
16 января в Индии стартовала общенациональная кампания по вакцинации от коронавируса, которую местные власти назвали «самой массовой в мире». Планируется, что на первом этапе вакцину получат порядка 30 млн человек — 10 млн медработников и 20 млн сотрудников, находящихся в зоне риска — полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны. Затем будут привиты лица старше 50 лет и лица в возрасте до 50 лет, имеющие сопутствующие заболевания (всего около 270 млн человек). Индия планирует привить порядка 300 млн человек к июлю текущего года. Вакцинация проводится на добровольной основе.
На первом этапе прививки делаются двумя вакцинами — это препарат Covishield, разработанный