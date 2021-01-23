Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 января265-летний юбилей МГУ, высадка на берег Антарктиды, объявление Иерусалима столицей Израиля и другие события этого дня
Фоторепортажи
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
12Последствия снегопада в Москве
09:30 (мск), источник: ТАСС

В Индии установили рекорд по вакцинации от коронавируса

За минувшие сутки в стране сделали прививки 347 058 гражданам.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 января. /ТАСС/. Прививка против коронавирусной инфекции за минувшие сутки в Индии была сделана 347 058 гражданам, что стало рекордом за все время общенациональной кампании по вакцинации, которая началась 16 января. Как сообщает в субботу министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, всего за первую неделю вакцинации в стране привито 1 390 592 человека.

Читайте также
Ученые обнаружили заболевание, повышающее риск заболеть коронавирусом

Ранее самое большое количество привившихся за день было зафиксировано в четверг, когда вакцину получили 237 050 человек. Таким образом, среднее суточное число вакцинировавшихся в первые семь дней кампании составило 198 656.

Минздрав отмечает, что все больше людей приходят на прививочные пункты. В первые дни прививалось меньше людей, чем ожидалось: например, в первый день кампании планировалось, что инъекцию получат 300 тыс. человек, однако на прививку пришли всего 207 229 желающих. Однако затем число прививаемых стало расти.

16 января в Индии стартовала общенациональная кампания по вакцинации от коронавируса, которую местные власти назвали «самой массовой в мире». Планируется, что на первом этапе вакцину получат порядка 30 млн человек — 10 млн медработников и 20 млн сотрудников, находящихся в зоне риска — полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны. Затем будут привиты лица старше 50 лет и лица в возрасте до 50 лет, имеющие сопутствующие заболевания (всего около 270 млн человек). Индия планирует привить порядка 300 млн человек к июлю текущего года. Вакцинация проводится на добровольной основе.

На первом этапе прививки делаются двумя вакцинами — это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии. Кроме того, еще несколько препаратов проходят в стране клинические испытания на разных стадиях, в том числе российская вакцина «Спутник V».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Беженцы рассказали о травле и издевательствах
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Трамп дал первый публичный комментарий после ухода с поста
Новый глава партии Меркель высказался о санкциях против России
Импорт готовых молочных продуктов в Россию достиг максимума
США обвинили экс-сотрудницу своего посольства в Москве в сговоре
В ВОЗ объяснили летальность «британского» штамма COVID-19
РКН начал удалять материалы о выдаче поддельных справок по COVID
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Мостовой: «Не удивлён, что Овчинникова и Онопко убрали из ЦСКА»
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Авто
Из Китая с любовью: коленные подушки и зеркальце-указка Авто Mail.ru рассказывает, какие нужные и полезные девайсы для начинающего и для опытного водителя можно заказать на АлиЭкспресс
Кино
56-летний Александр Гордон госпитализирован с COVID-19 Ведущий сдал положительный тест на коронавирус
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Дети
34-летняя Кети Топурия родила сына Это второй ребенок певицы
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь