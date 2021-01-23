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11:28 (мск), источник: ТАСС

Голикова заявила, что исследования о первоисточнике коронавируса продолжаются

Самой вероятной версией остаются летучие мыши, отметила вице-премьер РФ.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Исследования об источнике происхождения коронавирусной инфекции продолжаются, но самой вероятной версией остаются летучие мыши. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Я думаю, что еще потребуется исследование, во всяком случае, мы эти исследования ведем. Но самая близкая версия — это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась — якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был», — говорится в стенограмме программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым, опубликованной на сайте «Вестей».

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