11:28 (мск), источник: ТАСС
Голикова заявила, что исследования о первоисточнике коронавируса продолжаются
Самой вероятной версией остаются летучие мыши, отметила
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Исследования об источнике происхождения коронавирусной инфекции продолжаются, но самой вероятной версией остаются летучие мыши. Об этом сообщила
«Я думаю, что еще потребуется исследование, во всяком случае, мы эти исследования ведем. Но самая близкая версия — это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась — якобы между человеком и летучей мышью