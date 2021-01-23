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12:24 (мск), источник: ТАСС

Голикова считает недопустимым введение международных паспортов вакцинации

Вице-премьер РФ считает, что это ограничит передвижение людей.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Введение любого рода паспортов вакцинации, которые бы ограничивали передвижение людей между странами, недопустимо. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1».

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Голикова добавила, что инициатива ряда регионов ввести документы о вакцинации от коронавируса, которые давали бы допуск на массовые мероприятия, недопустима. «Это неправильный подход. У нас, к сожалению, тоже в ряде регионов возникли такие желания, чтобы ввести некие региональные документы, которые бы при предъявлении работали с точки зрения допуска на какие-то обширные или общественно значимые мероприятия. Сегодня мы говорили с регионами, что недопустимо введение такого рода документов», — сказала она.

По ее словам, Евросоюз обсуждает подобные инициативы, но это, скорее, документы, которые бы действовали для стран, где бывает много туристов, и «они пытаются таким образом обезопасить себя и обезопасить тех людей, которые к ним приезжают». «Комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил ВОЗ, который заседал на прошлой неделе, принял решение о нецелесообразности сейчас введения каких-либо документов, которые ограничивают перемещение людей», — напомнила вице-премьер.

Документы о вакцинации

По ее словам, никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире никогда не применялось. «Единственный сертификат, который сегодня применяется, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения, это международный сертификат от желтой лихорадки» — добавила она.

Голикова отметила, что в России, согласно закону об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, обязателен сертификат, в случае если человек получает вакцину от любого инфекционного заболевания. «Вот это тот документ, который реальный, который предусмотрен действующим законодательством РФ. И который сейчас выдается и при вакцинировании от COVID-19», — заключила она.

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