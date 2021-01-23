12:32 (мск), источник: ТАСС
Умер бывший главком ВМФ России Феликс Громов
О причине смерти не сообщается.
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бывший главком ВМФ России (1992−1997) адмирал флота Феликс Громов умер на 84-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
«Феликс Николаевич скончался в пятницу. Сейчас определяется место и дата его похорон», — уточнил он. О причине смерти не сообщается.
Адмирал флота Громов родился в 1937 году. Служил в ВМФ СССР с 1955 года, начинал с Тихоокеанского флота. Некоторое время служил в Ракетных войсках стратегического назначения. Затем вернулся в ВМФ и был командиром крейсеров «Дмитрий Пожарский», «Адмирал Сенявин». Звание «адмирал флота» присвоено в 1996 году. До смерти состоял в Управлении генеральных инспекторов Минобороны РФ.