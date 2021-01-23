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16:10 (мск), источник: ТАСС

Умер Ларри Кинг

ТАСС, 23 января. /ТАСС/. Американский тележурналист Ларри Кинг ушел из жизни в субботу в возрасте 87 лет.

Источник: AFP 2020

Об этом сообщается в записи, опубликованной в его официальном аккаунте в Twitter.

«С глубокой печалью [телестудия] Ora Media сообщает о смерти одного из своих основателей, ведущего и друга Ларри Кинга, который умер этим утром в возрасте 87 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телеведущий умер в больнице в Лос-Анджелесе, однако причина его смерти не указывается.

2 января телекомпания CNN проинформировала о госпитализации журналиста из-за вызываемого новым коронавирусом заболевания.

Ларри Кинг
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