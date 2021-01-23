16:10 (мск), источник: ТАСС
Умер Ларри Кинг
ТАСС, 23 января. /ТАСС/. Американский тележурналист Ларри Кинг ушел из жизни в субботу в возрасте 87 лет.
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Об этом сообщается в записи, опубликованной в его официальном аккаунте в Twitter.
«С глубокой печалью [телестудия] Ora Media сообщает о смерти одного из своих основателей, ведущего и друга Ларри Кинга, который умер этим утром в возрасте 87 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что телеведущий умер в больнице в
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