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16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, почему рождаются зебры «в горошек»

Такие мутации — тревожный сигнал.

В последние десятилетия в Африке все чаще рождаются зебры с необычным окрасом — «в горошек» или же с коричнево-золотистыми полосками вместо черно-белых.

Чтобы обнаружить причины аномалии, биологи из Калифорнийского университета провели генетический анализ 140 бурчелловых зебр, самого распространенного вида этих млекопитающих. Среди них были и семь животных с необычным окрасом.

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Как и опасались ученые, причиной мутации оказался инбридинг — скрещивание животных, состоящих в родстве, сообщает National Geographic.

Рост количества мутаций ученые связывают с урбанизацией. В прошлом стада зебр свободно перемещались по огромным пространствам, «подпитывая» генетическое разнообразие популяции. Сейчас им все чаще мешают ограды, дороги и новые постройки.

Стада оказываются изолированы на сравнительно небольших территориях и вынуждены скрещиваться в пределах своей группы.

Ученые называют рост числа мутаций тревожным сигналом. В будущем падение генетического разнообразия может привести к росту числа болезней у животных. В дополнение к этому необычный окрас делает зебр легкой добычей для хищников.

Анна Лысенко

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