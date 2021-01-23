Ученые узнали, почему рождаются зебры «в горошек»

В последние десятилетия в Африке все чаще рождаются зебры с необычным окрасом — «в горошек» или же с коричнево-золотистыми полосками вместо черно-белых.
Чтобы обнаружить причины аномалии, биологи из Калифорнийского университета провели генетический анализ 140 бурчелловых зебр, самого распространенного вида этих млекопитающих. Среди них были и семь животных с необычным окрасом.
Как и опасались ученые, причиной мутации оказался инбридинг — скрещивание животных, состоящих в родстве, сообщает National Geographic.
Рост количества мутаций ученые связывают с урбанизацией. В прошлом стада зебр свободно перемещались по огромным пространствам, «подпитывая» генетическое разнообразие популяции. Сейчас им все чаще мешают ограды, дороги и новые постройки.
Стада оказываются изолированы на сравнительно небольших территориях и вынуждены скрещиваться в пределах своей группы.
Ученые называют рост числа мутаций тревожным сигналом. В будущем падение генетического разнообразия может привести к росту числа болезней у животных. В дополнение к этому необычный окрас делает зебр легкой добычей для хищников.