01:04 (мск), источник: Известия
Война на удаленке: армия массово закупает боевых роботов
Дистанционно управляемым машинам поручат разминирование и тушение пожаров в опасных условиях.
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Российское оборонное ведомство планирует быстро нарастить количество тяжелых
Мощная дистанционно управляемая техника позволит сберечь жизни и средства не только в конфликтах, но и в повседневной жизнедеятельности армии, считают эксперты. Для чего России нужны эти системы, какие задачи они могут решать и оправданны ли затраты на них — разбирались «Известия».
Со следующего года начнется массовая закупка военных многофункциональных робототехнических комплексов, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Речь идет прежде всего о дистанционно управляемых аппаратах для разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14».
Накануне начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ
Как ранее сообщали «Известия», военным ведомством принято принципиальное решение оснастить ими не только инженерные соединения Сухопутных войск. Их получат также все части аналогичного назначения в ВМФ. Первые «Уран-6» уже поступили на Черноморский флот.
На учениях по расчистке минного поля противника одновременно задействовалось до десятка разных дистанционно управляемых машин, в основном это были «Уран-6».
— Роботы могут использоваться и при прорыве обороны противника, и в боевом охранении, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Пока они у нас ограничиваются вспомогательными задачами, то есть без применения вооружения, и, к сожалению, не могут работать автономно. А дистанционное управление имеет свои недостатки. Оператор, находясь вдалеке от машины, оценивает обстановку с помощью телекамер. Но они не дают ощущения глубины, объема и других параметров. Тем не менее современные роботизированные системы позволяют эффективно разминировать местность, сохранять жизни солдат и экономить ресурс тяжелой техники.
Что касается комплексов «Уран-14», ими оснащают арсеналы и склады боеприпасов. Кроме того, эти аппараты рассматривается как одно из дежурных средств в парках техники, местах базирования самолетов
Крупные поставки инженерных роботов семейства «Уран» начались с 2019 года. До того времени они оставались немногочисленными. Тем не менее уже на стадии
Боевой дебют для «Уран-6» состоялся в 2014 году. Проходящую испытания машину отправили в Чечню. С ее помощью саперы Южного военного округа разминировали от старых взрывоопасных предметов участок труднодоступного горного плато
Уже первые опытные образцы «Уранов» объединили в аэромобильную роботехническую группу, которая вошла в состав Международного противоминного центра ВС РФ.
Впоследствии
Для управления каждой из
Три разных типа тралов — катковый, бойковый и фрезерный — позволяют применять «Уран-6» на любом грунте. При одном проходе он оставляет за собой полосу в 170 сантиметров, полностью очищенную от взрывоопасных предметов. Его прочная бронированная конструкция без последствий для себя выдерживает подрыв не только легких противопехотных мин, но и более серьезных импровизированных взрывных устройств весом до килограмма. В состав сменного оборудования машины входит также бульдозерный отвал и захват, расширяющий сферу его применения.
Гусеничный «Уран-6» по дороге может развить скорость до 15 км/ч. Во время траления она уменьшается до 1−2 км/ч.
Бронированный «Уран-14» крупнее и тяжелее своего собрата. С полной заправкой его масса достигает 14 т. При этом он транспортирует 2 тыс. литров воды и 600 — пенообразователя. Корпус и аппаратура машины выдерживают большие температуры, а камеры имеют инфракрасный режим, позволяющий найти очаги огня даже в сильном дыму. Дальность действия брандспойта — до 50 м. Манипулятор способен поднимать и переносить груз весом до 1,5 т.
И зарубежный, и отечественный опыт показывает, что именно роботы для
Пионером использования робототехники для саперных задач была Великобритания. В районах действия «Ирландской республиканской армии» для обследования взрывоопасных предметов и заминированных машин вооруженные силы королевства с 1972 года применяли дистанционно управляемые аппараты Wheelbarrow UGV. В модернизированной версии они служат до сих пор.
Войны XXI века в Афганистане и Ираке сильно подтолкнули развитие робототехники в США. Пентагон закупил и отправил в эти страны свыше 7 тыс. небольших дистанционно управляемых машин разминирования и первичного осмотра, весящих от десятка до сотни килограммов. Там они проявили себя незаменимыми помощниками саперов и спасли сотни жизней военных.
В Израиле для расчистки завалов в городах, сноса домов и обезвреживания заминированных автомобилей под дистанционное управление армия переделывает тяжелые бульдозеры. Их дополнительно оснащают бронированием, защитными сетками на стекла и камерами.
Они позволят не только сберечь жизни российских солдат и офицеров, но и повысят скорость и эффективность разминирования и тушения пожаров на опасных объектах. Кроме того, такую мобильную военную технику можно будет активно использовать и для ликвидации последствий природных и техногенных катастроф в гражданской сфере.