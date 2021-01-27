00:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 27 января
Снятие блокады Ленинграда, похороны Владимира Ленина и другие события этого дня в истории.
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27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Дата выбрана неслучайно, именно 27 января 1945 года войска Советской Армии освободили первый и самый большой из гитлеровских концлагерей Аушвиц (Освенцим), расположенный в 70 километрах от Кракова. В фашистских лагерях было уничтожено 6 миллионов евреев и миллионы лиц других национальностей.
После кончины Владимира Ильича Ленина 21 января 1924 года ЦК партии и Советское правительство получили свыше 1000 телеграмм и писем с просьбой сохранить тело великого вождя. 22 января тело Ленина забальзамировали, в ночь на 24 января архитектор Алексей Щусев получил задание за три дня спроектировать и построить склеп, который мог бы пропустить всех желающих проститься с вождем.
27 января 1924 года в 16 часов гроб с телом Ленина был установлен в Мавзолее. За полтора месяца Мавзолей посетило свыше 100 тысяч человек.
27 января 1944 года в результате операции «Январский гром» было завершено полное снятие блокады Ленинграда. Военная блокада города Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и
27 января 2009 года поместный собор Русской православной церкви избрал нового патриарха Московского и Всея Руси. Им стал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, занимавший после смерти Алексия II пост местоблюстителя.
Митрополит Кирилл (в миру — Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. После окончания средней школы поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем — в Ленинградскую духовную академию, которую окончил с отличием в 1970 году. Третьего апреля 1969 г. митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. 7 апреля им же рукоположен во иеродиакона, а 1 июня того же года — во иеромонаха. 25 февраля 1991 года возведен в сан митрополита.
Патриарх Кирилл — автор многочисленных публикаций, докладов и ряда книг, почетный член многих российских и иностранных академий, почетный профессор и доктор ряда университетов.
27 января 1967 года подписан межправительственный документ «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», ставший основой международного космического права.
Договор по космосу определяет основные правовые рамки международного космического права. Так в первой статье документа говорится: «Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества».