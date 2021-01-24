Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
07:45 (мск), источник: ТАСС

В США начали расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в округе Плэсер (штат Калифорния) проводят расследование в связи с тем, что носитель коронавируса умер вскоре после вакцинации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу в Facebook на странице местного управления окружного шерифа.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

Как отмечается, человек, о котором идет речь, в конце декабря 2020 года сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

21 января инфицированный умер. За несколько часов до этого ему сделали прививку от коронавируса.

В заявлении констатируется, что вакцинацию проводили не сотрудники медицинского управления округа. Кто именно, не уточняется. В расследовании участвуют федеральные службы.

Власти не сообщают, какой препарат был использован. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в декабре 2020 года одобрило вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также был сертифицирован препарат, который выпускает американская компания Moderna.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 24,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 417 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Беженцы рассказали о травле и издевательствах
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Дастин Порье сенсационно победил Конора Макгрегора на UFC 257
Пентагон заявил о готовности защищать спорные острова в Японии
Гидрометцентр предупредил россиян о сильных погодных аномалиях
СМИ узнали, что разведка США скупает данные для слежки за людьми
Глава генштаба ВС Испании уволился после скандала с вакцинацией
Пираты захватили в плен 15 моряков в Гвинейском заливе
Hi-Tech
Такого еще никто не видел. Существа под водой удивили ученых Новая находка ученых
Горячие темы на Авто
ЛЮДИ,Вы где!!!? 481
нафига быть такой правильной? 468
Спрошу -- 337
Зачем было воду мутить? 268
Кино
56-летний Александр Гордон госпитализирован с COVID-19 Ведущий сдал положительный тест на коронавирус
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Жена Панфилова покорила своей красотой: фото
У Гостюхина невероятно красивые и стильные дочери
5 примет, что у вас в роду были дворяне
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Уголовное дело не позволит участвовать в выборах, но даст повод для хайпа
Продеус: мазок на антитела теперь можно сделать самим
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь