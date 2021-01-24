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19:59 (мск), источник: Life.ru

Максакова тайно вернулась в Россию с намерением начать новую жизнь

Скандально известная певица, экс-депутат надеется зарабатывать на концертах.

Источник: РИА "Новости"

Оперная певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова вернулась в Россию с Украины. Об этом сообщил телеканал НТВ.

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В Россию Максакова прибыла транзитом через Стамбул, приземлившись в московском аэропорту Внуково. В целях конспирации она замаскировалась при помощи больших очков и защитной маски.

Максакова рассказала, что в 2016 году все её близкие отговаривали эмигрировать на Украину вслед за мужем — Денисом Вороненковым, убитым позднее в Киеве. По словам певицы, она хотела бы снова выступать с концертами в России.

— Я свои интервью того времени смотреть не могу. Я выключаю. Я не могу видеть себя с этими выпавшими волосами, остриженными. С этими жуткими трясущимися руками, с безумными глазами. Тяжело. Сейчас другое дело, прошло много времени. Не скажу, что я встала на крыло, но приближаюсь к этому, — заявляет теперь певица.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Его супруга, оперная певица Мария Максакова, долгое время обвиняла своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина в причастности к преступлению, а позже резко отказалась от этих показаний.

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