01:32 (мск), источник: Life.ru
Минздрав выпустил новые рекомендации для беременных и рожениц в условиях пандемии коронавируса
В частности, в них рассказывается, через сколько месяцев после перенесённого заболевания можно планировать беременность.
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Минздрав 25 января 2021 года опубликовал третью версию рекомендаций беременным и роженицам во время пандемии коронавируса. В них говорится о влиянии инфекции на течение беременности и плод, лечении будущих мам и младенцев, а также организации медицинской помощи и родовспоможения.
Подтверждённые случаи инфицирования ребёнка происходили при тесном контакте заражённой женщины или персонала роддома с новорождённым.
В Минздраве сообщили, что у рожениц с коронавирусом на 14,3−25% увеличивается риск преждевременных родов, на 14% — выкидыша. Как правило, таким пациенткам чаще делают кесарево сечение, а дети рождаются с меньшей массой тела. Основное осложнение в послеродовом периоде — кровотечения.
Молоко матери, переболевшей коронавирусом, может защищать малыша, поскольку содержит антитела. Министерство здравоохранения порекомендовало сохранить грудное вскармливание, в том числе путём сцеживания. Специалисты добавляют, что матери и ребёнку необходимо получить два отрицательных теста на коронавирус.
Инкубационный период у новорождённых составляет
— Текущие данные свидетельствуют о том, что наиболее вероятный путь инфицирования новорождённого ребёнка — постнатальный (внеутробный. — Прим. Лайфа), что является основанием для изоляции новорождённых детей от матерей с момента рождения до момента прекращения выделения вируса матерью, — рассказали в Минздраве.
Однако данные
В долгосрочном же периоде отсутствуют данные о влиянии коронавируса на репродуктивную систему женщин, поэтому все переболевшие, особенно в тяжёлой форме, должны в течение года быть под более внимательным присмотром специалистов.
Что касается присутствия партнёров на родах, то оно допустимо при наличии у пары отрицательных тестов на ковид, сделанных не более чем за 48 часов. При этом рекомендуется минимизировать присутствие медицинского персонала и соблюдать меры социального дистанцирования. Если отец или мать заражены, партнёрские роды запрещаются.