Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
12Скончался модельер Пьер Карден
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
01:32 (мск), источник: Life.ru

Минздрав выпустил новые рекомендации для беременных и рожениц в условиях пандемии коронавируса

В частности, в них рассказывается, через сколько месяцев после перенесённого заболевания можно планировать беременность.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Минздрав 25 января 2021 года опубликовал третью версию рекомендаций беременным и роженицам во время пандемии коронавируса. В них говорится о влиянии инфекции на течение беременности и плод, лечении будущих мам и младенцев, а также организации медицинской помощи и родовспоможения.

Отмечается, что в настоящее время нет данных о том, что ковид передаётся малышу в утробе или с грудным молоком.

Подтверждённые случаи инфицирования ребёнка происходили при тесном контакте заражённой женщины или персонала роддома с новорождённым.

В Минздраве сообщили, что у рожениц с коронавирусом на 14,3−25% увеличивается риск преждевременных родов, на 14% — выкидыша. Как правило, таким пациенткам чаще делают кесарево сечение, а дети рождаются с меньшей массой тела. Основное осложнение в послеродовом периоде — кровотечения.

Новость
В Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусу

Молоко матери, переболевшей коронавирусом, может защищать малыша, поскольку содержит антитела. Министерство здравоохранения порекомендовало сохранить грудное вскармливание, в том числе путём сцеживания. Специалисты добавляют, что матери и ребёнку необходимо получить два отрицательных теста на коронавирус.

Инкубационный период у новорождённых составляет три-пять дней, при этом симптомы ковида могут не проявляться или же выражаться в виде общего неблагополучия: вялости, шумного дыхания, кашля, диареи и т. д.

— Текущие данные свидетельствуют о том, что наиболее вероятный путь инфицирования новорождённого ребёнка — постнатальный (внеутробный. — Прим. Лайфа), что является основанием для изоляции новорождённых детей от матерей с момента рождения до момента прекращения выделения вируса матерью, — рассказали в Минздраве.

Кроме того, в рекомендациях отмечается, что в целом заболеваемость коронавирусом среди беременных выше, чем в популяции.

Однако данные по-прежнему противоречивые, нет подтверждения тому, что болезнь протекает тяжелее. Часто не наблюдается никаких симптомов.

Минздрав посоветовал россиянкам планировать беременность не ранее чем через три месяца после перенесённого заболевания, поскольку велик риск осложнений или влияния на плод препаратов, применяемых при лечении.

В долгосрочном же периоде отсутствуют данные о влиянии коронавируса на репродуктивную систему женщин, поэтому все переболевшие, особенно в тяжёлой форме, должны в течение года быть под более внимательным присмотром специалистов.

Что касается присутствия партнёров на родах, то оно допустимо при наличии у пары отрицательных тестов на ковид, сделанных не более чем за 48 часов. При этом рекомендуется минимизировать присутствие медицинского персонала и соблюдать меры социального дистанцирования. Если отец или мать заражены, партнёрские роды запрещаются.

 "Манчестер Юнайтед" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии
Российское судно "Фортуна" приступило к прокладке труб "Северного потока —
Песков заявил о неготовности России терпеть хамство и диктат США
Самолет с футболистами бразильского клуба разбился при взлете
Россиян лишили медали Кубка мира за удар финского лыжника
В Дании началась укладка «Северного потока-2»
Максакова вернулась в Россию с намерением начать новую жизнь
Владимир Путин примет участие в Давосском форуме
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома при муже: фото
5 привычек гулящей жены, которые сразу замечают
Куда пропал актер из «Солдатов»: непростая судьба
Жена Панфилова покорила своей красотой: фото
Горячие темы на Авто
ЛЮДИ,Вы где!!!? 675
"Русскому герою" посвящаю. 362
Спрошу -- 337
Агент госдепа. 298
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Как будто не со мной. Что делать? Моя мама тайно покрестила мою дочь 904
Проблема с учителем во 2 кл, или это только я так считаю..... 855
Как реагировать на зависть близких 800
без кота жизнь не та 587
Новости партнеров
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Вот увидите: Запад сделает из Юлии Навальной вторую Тихановскую
Скажи своё слово в защиту детей в России - присоединяйся сейчас
Настоящие фамилии еврейских звезд российского шоу-бизнеса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь