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03:18 (мск), источник: Известия

Вильфанд спрогнозировал температурный рекорд в Европейской России

Синоптики прогнозируют в центре Европейской России температуры, близкие к историческому максимуму, в последнюю неделю января, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: Reuters

По его словам, тепло придет за счет воздушных масс со Средиземного моря и из субтропиков Атлантики.

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«Понятно, что это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской России с температурами близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3 градусов, даже +4», — цитирует синоптика 25 января «РИА Новости».

Вильфанд уточнил, что такая теплая погода формирует аномалию и температура в регионе установится на 10−13 градусов выше нормы.

Кроме того, на юге Европейской России столбики термометров покажут +10…+14 градусов, а на востоке ЦФО, по словам эксперта, температура будет на 16 градусов выше установленной нормы.

Накануне в Москве температура воздуха поднялась до отметки плюс 2,2 градуса — это самый теплый день нынешней зимы.

Вместе с этим Вильфанд предупредил о погодных аномалиях, которые ожидаются в ряде российских регионов. В частности, в ближайшую неделю температура в европейской части России будет на 12−13 градусов выше нормы.

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