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10:37 (мск), источник: Life.ru

Появилось первое фото «британского» коронавируса-мутанта

Снимки были сделаны в рамках изучения свойств данного варианта ковида.

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Источник: Роспотребнадзор

Учёные центра «Вектор» впервые сфотографировали под микроскопом выявленный в Великобритании штамм коронавируса. Снимок опубликован на сайте Роспотребнадзора.

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— Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных, — сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что российские ПЦР-тесты обеспечивают надёжное выявление случаев заражения «британским» коронавирусом-мутантом, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм. Учёные пришли к выводу, что мутации британского штамма коронавируса не сказываются на эффективности вакцины «Эпиваккорона».

Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса была обнаружена в Британии в середине декабря 2020 года. Штамм распространяется с большей скоростью. Из-за опасений на фоне «британского» ковид-мутанта многие страны мира, включая Россию, приостановили авиасообщение с Соединённым Королевством.

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