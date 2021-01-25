10:37 (мск), источник: Life.ru
Появилось первое фото «британского» коронавируса-мутанта
Снимки были сделаны в рамках изучения свойств данного варианта ковида.
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Учёные центра «Вектор» впервые сфотографировали под микроскопом выявленный в Великобритании штамм коронавируса. Снимок опубликован на сайте Роспотребнадзора.
— Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных, — сообщила
Отмечается, что российские
Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса была обнаружена в Британии в середине декабря 2020 года. Штамм распространяется с большей скоростью.