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11:01 (мск), источник: Life.ru

Россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для счастья

Самые высокие запросы у жителей Москвы — 220 тысяч рублей.

Источник: Reuters
Новость
Каждый девятый россиянин опасается того, что 2021 год будет хуже 2020 года

В среднем россиянину для полного счастья необходимо 166 тысяч рублей ежемесячно. Согласно исследованию сервиса Superjob, сумма зависит от пола, возраста и нынешнего дохода опрошенных.

«Стоимость» мужского счастья оказалась на 28% выше женского: 187 и 146 тысяч рублей соответственно. Опрошенным в возрасте до 24 лет достаточно 135 тысяч рублей в месяц, россияне старше 45 лет хотят получать 190 тысяч рублей. Запросы респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей вдвое превышают запросы россиян с заработком менее 30 тысяч рублей: 242 и 121 тысяча рублей соответственно.

Самые высокие запросы у москвичей — 220 тысяч рублей. Далее идут жители Владивостока (200 тысяч), Ростова-на-Дону (190 тысяч) и Петербурга (176 тысяч рублей в месяц). Самые скромные запросы оказались у оренбуржцев — 124 тысячи рублей.

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