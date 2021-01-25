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11:30 (мск), источник: Газета.Ру

Disney+ оградил дошкольников от «Питера Пэна» и «Дамбо» из-за расизма

Стриминговый сервис Disney+ заблокировал для аудитории младше семи лет несколько мультфильмов, сообщает Daily Mail со ссылкой на сообщения британских пользователей платформы.

Источник: AP 2020

Причиной блокировки контента на детских аккаунтах стало расистское содержание анимационных картин. Так, дошкольников оградили от «Питера Пэна», «Котов-аристократов», «Дамбо» и «Швейцарской семьи Робинзонов».

Предположительно, «Питера Пэна» ограничения коснулись из-за присутствия в мультфильме коренных американцев, которых называют «краснокожими», «Котов-аристократов» — из-за сиамского кота с карикатурной азиатской внешностью, «Робинзонов» — из-за пиратов с внешностью темнокожих и азиатов. «Дамбо» ранее подвергался критике за высмеивание афроамериканских рабов, работавших на плантациях.

В октябре 2020 года Disney+ снабдил некоторые мультфильмы дисклеймером «Эта программа содержит негативное изображение и/или изображает неподобающее обращение с людьми других культур». С этим дисклеймером заблокированные у детей мультфильмы доступны на взрослых аккаунтах.

Во время загрузки произошла ошибка.
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