Disney+ оградил дошкольников от «Питера Пэна» и «Дамбо» из-за расизма

Причиной блокировки контента на детских аккаунтах стало расистское содержание анимационных картин. Так, дошкольников оградили от «Питера Пэна», «Котов-аристократов», «Дамбо» и «Швейцарской семьи Робинзонов».
Предположительно, «Питера Пэна» ограничения коснулись из-за присутствия в мультфильме коренных американцев, которых называют «краснокожими», «Котов-аристократов» — из-за сиамского кота с карикатурной азиатской внешностью, «Робинзонов» — из-за пиратов с внешностью темнокожих и азиатов. «Дамбо» ранее подвергался критике за высмеивание афроамериканских рабов, работавших на плантациях.
В октябре 2020 года Disney+ снабдил некоторые мультфильмы дисклеймером «Эта программа содержит негативное изображение и/или изображает неподобающее обращение с людьми других культур». С этим дисклеймером заблокированные у детей мультфильмы доступны на взрослых аккаунтах.