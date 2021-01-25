11:06 (мск), источник: Lenta.Ru
В России выявили 19 290 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 19 290 новых случаев коронавируса. С начала пандемии выявлено 3 738 690 заражений в 85 регионах.
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Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем
Больше всего заражений выявили в Москве (2382),
За сутки умерли 456 пациентов. Общее число летальных исходов составило 69 918.
Суточный показатель выздоровления составил 19 003 человека. За весь период вылечились 3 150 763 человека.