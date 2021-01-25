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13:57 (мск), источник: ТАСС Наука

Медики уточнили риск смерти от коронавируса для диабетиков

Кроме того, они советуют коллегам обращать внимание на уровень глюкозы в крови не только у диабетиков с COVID-19, но и у всех остальных пациентов.

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Источник: AP 2020

ТАСС, 25 января. Медики уточнили предыдущие оценки того, насколько COVID-19 опасна для диабетиков. Оказалось, что они умирают от коронавирусной инфекции не в три, а всего в два раза чаще обычных людей. Статью с результатами исследования опубликовал medRxiv.

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Исследования показывают, что тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят пациенты с ожирением, хроническими болезнями сердца, диабетом, носители второй группы крови и вариацией связанного с предрасположенностью к болезни Паркинсона гена APOE.

В частности, кардиологические проблемы повышали вероятность смерти пациентов от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза, а ожирение и диабет увеличивали шансы на попадание в реанимацию примерно в 3−5 раз. Следующие оценки оказались как выше, так и ниже, поэтому ученые продолжают исследования в этом направлении.

В ходе новой работы китайские и британские медики под руководством профессора Медицинского университета ВВС КНР Лина Тао попыталась получить однозначный ответ на этот вопрос. Они изучали истории болезней почти трех тысяч пациентов, которые лечились в одном из полевых госпиталей Уханя, которые построили в начале 2020 года для борьбы с коронавирусом.

Оказалось, что значимая доля носителей SARS-CoV-2 — около 13,5% — страдала от диабета и высокого уровня сахара в крови. Специалисты отделили их от влияния других факторов риска — например, возраста и хронических болезней, — и изучили отдельно.

С одной стороны, анализ подтвердил предыдущие результаты: пациенты с диабетом, действительно, погибали от коронавирусной инфекции примерно в три раза чаще, чем остальные больные. Однако если учитывать различия в возрасте и общем состоянии здоровья пациентов, этот показатель снизился до 2,11 раза. Подобные значения Лин Тао и его коллеги считают более реалистичными.

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Аналогичные результаты показало изучение того, как уровень сахара в крови на момент приема в больницу влиял на исход болезни. Каждое повышение его концентрации на один миллимоль на литр повышало риск смерти на 17% с учетом всех побочных факторов. Эту тенденцию ученые наблюдали не только среди носителей диабета, но и у больных без проблем с переработкой инсулина.

Исходя из полученных результатов Тао и его коллеги считают, что врачам нужно уделять повышенное внимание уровню глюкозы в крови всех пациентов, а не только диабетиков. Это может спасти сотни и тысячи жизней носителей COVID-19, подытожили исследователи.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

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