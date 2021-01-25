Гинцбург опроверг запрет на вакцинацию «Спутником V» онкобольных

«Есть только указание о применении вакцины с осторожностью в такой группе пациентов, по консультации с лечащим врачом. Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины “Спутник V”, а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию», — сказал он «РИА Новости».
Гинцбург уточнил, что в результате применения онкопациентами вакцины от коронавируса препарат может оказаться менее эффективным, пишет «Газета.ру». Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом каждого онкологического пациента, подчеркнул глава центра.
Ранее, в понедельник, «РИА Новости» со ссылкой на инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак» сообщило, что препарат «Спутник V» необходимо с осторожностью применять у пациентов с онкологическими заболеваниями, поскольку информации о ее влиянии на болезнь недостаточно.
«Спутник V» разработали в центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Его итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.
18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.