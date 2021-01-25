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14:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: можно аккуратно снимать ограничения по COVID-19

В России стабилизируется эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин. По его словам, это дает возможность аккуратно снимать введенные ранее ограничения.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы обладаем, тоже уже известно, эффективными вакцинами, они в 13 странах уже зарегистрированы. В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тыс.», — сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества (цитата по «Интерфаксу»).

Президент отметил, что ситуация нормализуется в том числе в Москве, за что он выразил благодарность властям. «Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — сообщил Владимир Путин.

За последние сутки в России зарегистрировано 19 290 новых случаев заражения коронавирусом, суточный прирост оказался меньше 20 тыс. заболевших впервые с 11 ноября. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 738 690.

Массовая вакцинация от COVID-19 в стране началась 18 января. Обсуждается возможность выдачи привившимся гражданам сертификатов, которые получили бы международное признание. Некоторые другие страны также начали создание систем паспортов вакцинации.

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