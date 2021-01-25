16:38 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru
Как выглядит первое в России беспилотное аэротакси (видео)
25 января российский стартап «Ховер» представил прототип летающего
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Компания «Ховер» специализируется на разработке летающего транспорта — мотоциклов и аэротакси. Еще в 2016 году стартап представил первый проект — мотоцикл HoverBike Scorpion S3 на электрической или гибридной тяге. В 2017 году «Ховер» заключила сделку с полицией Дубая, обеспечив ее первым серийным экземпляром мотоцикла и начав обучение офицеров пилотированию. HoverBike пользуется популярностью и среди рядовых граждан — к 2020 году 3500
Для взлета не нужна специальная площадка — подойдет самая обычная автомобильная парковка. Машиной управляет искусственный интеллект, который следит за безопасностью в небе. Система распознает препятствия на пути, например, летящую птицу. На случай аварии в салоне есть спасательный парашют, при активации которого машина вместе с пассажирами мягко спланирует на землю.
Максимальная высота полета машины — 150 метров. Создатели добились габаритов обычного автомобиля — длина аэротакси пять метров, ширина — меньше двух. Это позволит быстрее интегрировать «Ховер» в городскую инфраструктуру. Аккумулятор аэротакси обеспечивает полчаса непрерывного горизонтального полета. Генеральный директор компании Александр Атаманов уверен, что этого хватит, чтобы пересечь практически любой мегаполис, в том числе Москву.
Единственное, над чем нужно поработать — инфраструктурное обеспечение города точками зарядки или пунктами со сменными аккумуляторами. Создание такой сети по всему городу позволит быстрее внедрить «Ховер» в повседневное использование.
Испытания аэротакси проводились в разных погодных условиях — от жаркой пустыни до снегопада и метели — и каждый полет прошел успешно.
Цель нынешних испытаний — обеспечить возможность полетов над городом уже через несколько лет. В сентябре 2021 года аэротакси протестируют с применением средств связи нового поколения 5G. В случае успешного завершения этого этапа испытаний разработчики запустят серийное производство летающих автомобилей уже в конце года. По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, аэротакси планируют внедрить в столице в 2023—2025 годах.
Приобрести аэротакси в личное пользование не получится. Создатели планируют предоставлять летающие машины агрегаторам услуг по перевозке населения. Возможности автомобиля нового поколения позволяют использовать его не только в качестве городского транспорта, но и как «воздушную» скорую помощь.
Член Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России Иван Бортник уверен, что окончательную стоимость поездок установят сами пассажиры. «Аэротакси — технология, которую сможет использовать любой, вызвав машину с помощью приложения. Необходимо сделать практику доступной для всех слоев населения. Чем больше будет спрос, тем ниже опустится цена за полет».
Стартап «Ховер» тесно сотрудничает с фондом «Сколково» и ассоциацией «Аэронет» Национальной технологической инициативы. По мнению директора департамента по развитию «Платформы НТИ» Анастасии Морозовой, перед тем как внедрять аэротакси, необходимо разработать законодательную базу для регулировки новой практики передвижения по городу. «Ассоциация “Аэронет” возьмет на себя решение вопроса на законодательном уровне и позаботится о снятии административных барьеров. Помимо этого необходимо продумать такие вопросы, как создание специальных воздушных коридоров и парковок». Всего с 2016 года на создание летающего пассажирского такси компания привлекла инвестиции в размере трех миллионов долларов.
Полина Малахова