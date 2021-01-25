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19:52 (мск), источник: BFM.ru

«Гласность — это моя защита». Максакова рассказала, зачем прилетела в Москву

Business FM поговорила с оперной певицей и вдовой убитого на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Ранее канал НТВ сообщил, что Максакова тайно прилетела в Москву и планирует остаться на родине.

Источник: РИА "Новости"

Известная оперная певица Мария Максакова уже пятый год проживает на Украине. В большом репортаже телеканал НТВ сообщил, что Максакова тайно вернулась в Москву рейсом через Стамбул и якобы хочет остаться на родине.

На самом деле певица прилетела для участия в судебном деле о разделе московской квартиры, о чем и сообщила в беседе с Business FM. Суть спора — Максакова договорилась обменяться квартирами с Денисом Панаитовым, экс-начальником отдела СК Одинцовского района Московской области. Панаитов был бизнес-партнером убитого на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — мужа певицы. Максакова переписала на Панаитова квартиру в Москве, а тот должен был отдать ей жилье в Киеве. Но свою часть уговора не выполнил, говорит Мария Максакова.

Я опасаюсь за свою безопасность. Идут суды, естественно, и Панаитов тоже знает о том, что я буду эти мероприятия проходить. Я, конечно, волнуюсь, потому что я связываю то, что произошло с Денисом, с этой мошеннической историей. Я, может быть, нагнетаю, но мне кажется, что если бы я в тот день оказалась с Денисом рядом и убиты были бы мы оба, то никто бы об этой квартире даже не вспомнил.
Мария Максакова
оперная певица

«Надо сказать, что последняя кассация встала на мою сторону. У нас сложный процесс, даже два. Конечно, это все очень-очень выматывает. Я считаю, что гласность — это моя защита, моя броня», — говорит Максакова.

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Громкая история убийства Вороненкова сейчас уже подзабылась. Его застрелили в центре Киева спустя год после эмиграции. В России Вороненкова заочно обвиняли в организации особо крупного мошенничества. Генпрокуратура Украины пришла к выводу, что организатором убийства был бывший гражданский муж Максаковой — бизнесмен Владимир Тюрин. Сама Максакова, кстати, эту версию не приняла и просила главу СК Александра Бастрыкина взять дело под личный контроль.

Сейчас, как рассказала нам певица, у нее не осталось никакой жилплощади в Москве, ей негде остановиться, с родственниками не общается. До суда остановилась в отеле. Рассказала немного о жизни на Украине: есть профессиональный рост, поменялся голос, репертуар, начала петь эстрадные песни — в общем, качественный рывок в творчестве.

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На Украине у Максаковой много друзей и поклонников, а вот с профессиональным ростом все же не задалось — вместо Киевской оперы ей приходится петь на малых сценах, говорит политолог Вадим Карасев.

— Все-таки были планы большие. Еще в докарантинный период — и на Киевскую оперу, и на какие-то другие яркие культурные проекты. Особенно во время Порошенко. Осталась тут масса друзей. К ней хорошо относились в Киеве. Думаю, сейчас все-таки событие четырехлетней давности в прошлом.

— А петь снова сможет, как думаете?

— Наверное, она хочет петь. А раз в Киеве у нее не получилось — ну, нельзя же ей только в компаниях, в Украине, на очень узкую публику.

Что касается деталей продажи той московской квартиры — по сведениям в иске в Пресненский суд: в 2017 году Максакова выдавала своей падчерице доверенность — бумага позволяла распоряжаться квартирой певицы. Панаитову квартиру продали за 38 млн рублей, хотя, по словам Максаковой, она стоит никак не меньше 120 млн. Сейчас певица просит признать эту доверенность недействительной. А заодно признать, что ее падчерица не осознавала свои действия, так как принимала психотропные вещества.

Евгений Перельчук

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