21:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 26 января
Появление первой печатной карты Руси, подписание Декрета о новом календарном стиле, начало новой ядерной эпохи и другие события этого дня в истории.
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В этот день 480 лет назад появилась первая печатная карта Руси — карта Московских земель (датирована 1525 годом); карта эта приобретена на лондонском аукционе «Сотби», в 1994 году сдана на хранение в Государственную архивную службу России. Появление одной из самых ранних печатных географических карт Московии связано с именем Дмитрия Герасимова, переводчика (переводил Библию, а также с Максимом Греком Псалтырь) и дипломата XVI века. Служил в Риме с 1525 года послом при папе Клименте VII и тогда же познакомился с видным итальянским историком и литератором Павлом Иовием, который с его слов написал «Книгу о московитском посольстве».
26 января 1905 года на руднике «Премьер» в Южной Африке был поднят самый крупный в истории человечества алмаз весом 3 106 карат (621,2 г). Он был преподнесен правительством Колонии Трансвааль британскому монарху Эдуарду VII, который заказал у голландских ювелиров его огранку. В результате камень исключительной чистоты и
26 января 1918 года Совет народных комиссаров принял решение ввести в гражданский обиход новый календарь. Согласно декрету, подписанному Владимиром Лениным, первый день после 31 января было указано считать не 1-м февраля, а 14-м февраля. Теперь время совпадало с церковным григорианским календарем, которым пользовались католики. Русскую православную церковь эти перемены не коснулись: она продолжала отмечать свои праздники по старому, юлианскому календарю. А вскоре большевики провели и ревизию праздничных дат. Почти сразу же советское правительство ликвидировало в календаре так называемые царские дни, имевшие отношение к событиям из жизни дома Романовых, и установило вместо них собственные праздники.
26 января 1924 года, на четвертый день после смерти Ленина, Второй съезд Советов СССР, идя навстречу пожеланиям «скорбящих трудящихся», принял решение переименовать Петроград в Ленинград. В постановлении 26 января подчеркивается, что просьба Петроградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов была поддержана резолюциями рабочих всех фабрик и заводов города.
26 января 1939 года на конференции по теоретической физике в Вашингтоне Нильс Бор сообщил об открытии деления урана. Датский физик подвел итог шестилетней работы своих коллег в разных странах мира по бомбардировке нейтронами атомов тяжелых химических элементов. Им пришлось сначала построить циклотрон, потом ускоритель нейтронов, провести сотни опытов, облучая уран-235 пучками нейтронов, прежде чем удалось преодолеть энергетический барьер деления ядра и прежде чем немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман, облучая нейтронами уран, получили на выходе реакции барий.
По информации «РИА Новости», ИД «КоммерсантЪ», ТАСС, «Российской газеты», «АиФ»