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01:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Биолог назвала предельный возраст для вакцинации от коронавируса

Людям старше 85 лет уже бессмысленно делать прививку от коронавируса. Предельный возраст для вакцинации — 80−85 лет, заявила доктор биологических наук Анча Баранова в интервью «Ленте.ру». По ее словам, пожилым людям нужно решать, делать ли им прививку, основываясь на базовом состоянии здоровья.

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Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что в группе 65−80-летних делать прививку необходимо. Между 80 и 85 надо решать, стоит ли. Выбор должен быть основан на базовом состоянии здоровья. А для большинства из тех, кто старше 85 лет, прививка практически бессмысленна», — сказала Баранова.

Она отметила, что такие ограничения связаны не с повышенным риском прививки для пожилых, а с ее целесообразностью. «Большинство производителей испытали вакцину в группе 65+, было показано, что она работает. И на этом и успокоились. Но у пожилых возраст имеет значение. Чем старше человек, тем хуже работает его иммунная система», — объяснила Баранова.

Отвечая на вопрос о смерти постояльцев дома престарелых в Норвегии, биолог отметила, что смертность в возрастной группе старше 80 лет — это естественный процесс. По ее словам, эти люди умерли не вследствие вакцинации, а после нее. «Так что я бы не стала заостряться на Норвегию. По сравнению с риском заболеть коронавирусом и получить от него осложнения — это точно ерунда», — сказала биолог.

Умершие в Норвегии пожилые граждане прививались вакциной компании Pfizer. В норвежском агентстве лекарственных средств отметили, что прививка могла вызвать побочные эффекты, которые привели к «более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний».

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