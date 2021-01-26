В США планируют ускорить вакцинацию от коронавируса до 1 млн доз в день

Он отметил, что американские власти «оптимистично настроены» по поводу того, чтобы в стране в очень скором времени было достаточно вакцины.
«Уверен, что мы сможем в последующие три недели вакцинировать людей темпом в 1 миллион (доз. — “Газета.Ru”) в день или даже больше», — сказал Байден.
Глава Белого дома пояснил, что количество доз не равно количеству вакцинируемых людей, так как одобренные для использования в США вакцины требуют двух доз.
Политик также выразил уверенность, что благодаря вакцинации США уже к лету могут значительно продвинуться к групповому иммунитету от коронавирусной инфекции.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в США выявили 25 246 713 случаев COVID-19, скончались 420 723 пациента. Страна занимает первое место по числу случаев коронавируса нового типа.
Ранее Байден выразил недовольство ходом вакцинации от коронавируса в США.