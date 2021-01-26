Иммунолог заявил о более быстром формировании антител к коронавирусу у детей

«Первый этап начался в июне и продолжался до середины августа. В разных регионах сероположительных лиц (имеющих антитела к SARS-CoV-2. — Ред.) было от 4% до 51%. Для второго этапа исследований мы выбрали начало учебного года — сентябрь-октябрь.
По итогам мы большой динамики не увидели: диапазон немного сократился от 5,5% до тех же самых 51%. Зато увидели, что наибольшую долю сероположительных лиц составили дети дошкольного и младшего школьного возраста", — рассказал Арег Тотолян.
По словам академика, это показывает, что создание вакцины от COVID-19 для детей не так актуально, как для взрослых и пожилых людей. Даже при минимальных клинических проявлениях или их полном отсутствии антитела у детей вырабатываются и защита появляется, добавил Арег Тотолян.
Ученый напомнил, что после перенесенной коронавирусной инфекции не у всех вырабатываются нейтрализующие антитела. У некоторых людей они появляются, но не той специфичности, которая позволяет защититься от повторного инфицирования.