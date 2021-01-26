Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
10Джо Байден вступил в должность президента США
06:04 (мск), источник: Известия

Иммунолог заявил о более быстром формировании антител к коронавирусу у детей

Дети приобретают антитела к коронавирусу быстрее остальных групп населения, рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян. Это показало исследование популяционного иммунитета, которое институт ведет уже больше полугода. Позади уже три этапа работы.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Первый этап начался в июне и продолжался до середины августа. В разных регионах сероположительных лиц (имеющих антитела к SARS-CoV-2. — Ред.) было от 4% до 51%. Для второго этапа исследований мы выбрали начало учебного года — сентябрь-октябрь.

Новость
Минздрав выпустил новые рекомендации для беременных и рожениц в условиях пандемии коронавируса

По итогам мы большой динамики не увидели: диапазон немного сократился от 5,5% до тех же самых 51%. Зато увидели, что наибольшую долю сероположительных лиц составили дети дошкольного и младшего школьного возраста", — рассказал Арег Тотолян.

По словам академика, это показывает, что создание вакцины от COVID-19 для детей не так актуально, как для взрослых и пожилых людей. Даже при минимальных клинических проявлениях или их полном отсутствии антитела у детей вырабатываются и защита появляется, добавил Арег Тотолян.

Ученый напомнил, что после перенесенной коронавирусной инфекции не у всех вырабатываются нейтрализующие антитела. У некоторых людей они появляются, но не той специфичности, которая позволяет защититься от повторного инфицирования.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Не частный случай: жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры
Со сроком давности: врачей не наказали за массовое заражение гепатитом
ООН констатировала худший экономический кризис за 100 лет
Жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры россиян
Биолог назвала предельный возраст для вакцинации от коронавируса
Байден не уверен, что Сенат объявит импичмент Трампу
Двойные маски для лица стали новым трендом (фото)
Эксперты увидели признаки коррупции в проекте дороги в Китай
Максакова рассказала, зачем прилетела в Москву
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома при муже: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Жена Панфилова покорила своей красотой: фото
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Авто
Toyota запатентовала в России конкурента «Соляриса» и «Весты» Появится ли эта бюджетная модель на нашем рынке, неизвестно
Кино
Ходченкова, Михалковы, Шпица: звезды на «Золотом орле 2021» Церемония вручения престижной кинопремии состоялась при участии крупнейших российских знаменитостей
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Популярные темы на «Детях»
Ну что, не ждали? Картинки 334
Кот 306
Тема про митинги, но давайте мирно) 121
Короткие имена для мальчиков 115
Новости партнеров
Запад повторит минскую аферу: из Навальной сделают Тихановскую
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
Так и будет: после ареста Навального об амбициях заявит его жена
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь