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10:28 (мск), источник: Life.ru

Юрист назвала два способа получить повышенную пенсию

В одном из них задумываться о жизни в старости следует заранее.

Источник: РИА "Новости"

Получить повышенную пенсию в России можно, устроившись на гражданскую и военную службу или начав самостоятельно формировать накопления. Об этом рассказала юрист Любовь Шурыга.

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Она уточнила, что в 2021 году лимит на максимально высокую зарплату, которая имеет значение для будущей пенсии, составляет 110 тысяч рублей.

— Соответственно, всё, что человек зарабатывает сверх этой суммы, как будто растворяется и на будущую пенсию не влияет, — приводит слова юриста МК.

По мнению эксперта, это «обрезает крылья» амбициозным людям, ведь, даже если они будут зарабатывать 150−250 тысяч в месяц, к хорошей пенсии их это не приблизит. Шурыга посоветовала в таком случае формировать пенсию самостоятельно.

Юрист добавила, что, получая максимальные ежегодные пенсионные баллы на протяжении всего срока трудовой деятельности, можно рассчитывать на выплаты в размере 40 тысяч рублей. Однако это всё равно не так эффективно, как получать «специальную» пенсию, которая положена гражданским и военным служащим, заключила эксперт.

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