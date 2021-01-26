10:28 (мск), источник: Life.ru
Юрист назвала два способа получить повышенную пенсию
В одном из них задумываться о жизни в старости следует заранее.
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Получить повышенную пенсию в России можно, устроившись на гражданскую и военную службу или начав самостоятельно формировать накопления. Об этом рассказала юрист Любовь Шурыга.
Она уточнила, что в 2021 году лимит на максимально высокую зарплату, которая имеет значение для будущей пенсии, составляет 110 тысяч рублей.
— Соответственно, всё, что человек зарабатывает сверх этой суммы, как будто растворяется и на будущую пенсию не влияет, — приводит слова юриста МК.
По мнению эксперта, это «обрезает крылья» амбициозным людям, ведь, даже если они будут зарабатывать 150−250 тысяч в месяц, к хорошей пенсии их это не приблизит. Шурыга посоветовала в таком случае формировать пенсию самостоятельно.
Юрист добавила, что, получая максимальные ежегодные пенсионные баллы на протяжении всего срока трудовой деятельности, можно рассчитывать на выплаты в размере 40 тысяч рублей. Однако это всё равно не так эффективно, как получать «специальную» пенсию, которая положена гражданским и военным служащим, заключила эксперт.