Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусом весной вдвое

«Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», — сказал Тавадян.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом скоро может резко улучшиться, однако вакцинация от вируса идет медленнее, чем он распространяется.
По мнению эксперта, всеобщая вакцинация обязательна для подавления вируса и предотвращения новой волны заболеваемости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, что дает возможность аккуратно снимать ограничения.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.
В середине декабря в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января началась массовая вакцинация населения.