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08:35 (мск), источник: Ведомости

Разработчик «Новичка» анонсировал выпуск препарата от коронавируса

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк планирует в ближайшее время выпустить противовирусный и иммуномодулирующий препарат «Иммофон» против COVID-19 и других вирусных заболеваний. Об этом он рассказал «РИА Новости».

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Источник: AP 2020

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм. — Прим. ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — пояснил Ринк.

Он рассказал, что препарат основан на лекарстве «Диуцифон», который был разработан для лечения проказы.

В своей разработке Ринк устранил недостаток «Диуцифона» — плохую растворяемость в плазме крови. В новом препарате соединены сильное иностранное противовирусное лекарство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые должны активизировать обмен веществ в тканях организма и стимулировать процесс регенерации.

Препарат, по словам Ринка, можно также применять при лечении красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкозов и заболеваниях легких. Ученый отметил, что препарат прошел исследования на 700 пожилых добровольцах. «Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения», — рассказал Ринк.

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