Разработчик «Новичка» анонсировал выпуск препарата от коронавируса

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм. — Прим. ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — пояснил Ринк.
Он рассказал, что препарат основан на лекарстве «Диуцифон», который был разработан для лечения проказы.
В своей разработке Ринк устранил недостаток «Диуцифона» — плохую растворяемость в плазме крови. В новом препарате соединены сильное иностранное противовирусное лекарство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые должны активизировать обмен веществ в тканях организма и стимулировать процесс регенерации.
Препарат, по словам Ринка, можно также применять при лечении красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкозов и заболеваниях легких. Ученый отметил, что препарат прошел исследования на 700 пожилых добровольцах. «Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения», — рассказал Ринк.