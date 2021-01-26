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17:36 (мск), источник: Газета.Ру

«Иммунитет снижается»: страх повышает риск заражения ковидом

Врачи рассказали, как эмоциональное состояние влияет на иммунитет.

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Источник: Агентство «Москва»

Тревожные люди в два раза чаще болеют респираторными инфекциями, чем спокойные, считают ученые. Однако в последнее время из-за страха перед коронавирусом у некоторых из нас уровень стресса вырос настолько, что это может значительно влиять на иммунитет и повышать риски заражения COVID-19. Врачи объяснили «Газете.Ru», как именно ментальное состояние связано с физическим.

Тревога из-за коронавируса может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а также ухудшить само течение болезни. Об этом радиостанции Sputnik сообщил психотерапевт Игорь Салынцев.

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По его словам, эмоциональное состояние человека непосредственно влияет на физиологию.

«Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии», — объяснил Салынцев.

Ранее ученые Университета Карнеги Меллон в Питтсбурге (США) также выяснили, что тревожные люди заболевают ОРВИ в два раза чаще, чем эмоционально устойчивые.

Исследователи провели два эксперимента. В первом случае они спросили у 276 взрослых людей, что за последний год вызывало у них сильный стресс — работа, отношения или финансы. Затем участникам дали капли в нос, которые содержали небольшое количество вируса, вызывающего обычную простуду. 39% испытуемых заболели — все они перед этим сообщали о высоких уровнях стресса.

Во втором эксперименте ученые проанализировали уровень тревожности 79 участников, после чего также ввели им респираторную инфекцию. Затем исследователи проследили за производством в организме участников цитокинов, мобилизующих воспалительный ответ.

У людей с более высоким уровнем стресса вырабатывалось больше цитокинов.

«Способность иммунной системы регулировать воспаления позволяет выявить того, кто заболеет простудой. Более того, это объясняет то, как стресс провоцирует болезнь, — пояснял автор исследования доктор Шелдон Коэн. — При стрессе клетки иммунной системы не способны реагировать на гормональную регуляцию, следовательно, вызывают такой уровень воспалений, который приводит к болезни».

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Психиатр Олеся Носенко уверена, что такая связь между эмоциями и физическим здоровьем проявляется за счет активации гормональной системы.

«Когда наступает нервное истощение, гормональная система, которая регулирует активность иммунной защиты, дает сбои. В результате иммунная система становится уязвимой», — заметила она в беседе с «Газетой.Ru».

На биохимическом уровне страх провоцирует увеличение в крови гормона кортизола, уточнил психиатр Константин Ковалев.

«Это гормон стресса, который напрямую влияет на клеточный и гуморальный иммунитет (механизм реализации защитных свойств организма в жидкостной среде, — “Газета.Ru”). Он подавляет их. Именно поэтому прием препаратов кортизона запрещен при симптомах коронавируса», — рассказал медик «Газете.Ru».

Увеличение уровня кортизола можно проследить по явным физиологическим проявлениям. Например, гормон стресса способствует набору лишнего веса даже при соблюдении нормы калорий и высоком уровне физической активности.

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Также это может приводить к хронической усталости, нервозности, бессоннице, проблемам с пищеварением (вздутию живота, запорам, диарее), потливости и частому мочеиспусканию. Кроме того, у мужчин может наблюдаться нарушения потенции.

Вместе с тем стресс и паника от коронавируса уменьшают выработку лимфоцитов в организме, которые отвечают за стабильную работу иммунитета, заявила Носенко.

«Выработка лимфоцитов зависит от количества глюкокортикоидов (гормоны, регулирующие обмен веществ, — “Газета.Ru”) в крови. Чем их больше, тем меньше в организме лимфоцитов. Таким образом, боясь коронавируса и постоянно паникуя от негативных новостей, человек может спровоцировать у себя и другие заболевания, а также обострение хронических болезней», — сказала психиатр.

Как считает Игорь Салынцев, прививка от COVID-19 может стать отличным решением сразу двух проблем: она и защитит организм от инфекции, и снизит уровень тревожности. Вместе с тем психотерапевт посоветовал не обращать внимание на слухи о коронавирусе и стараться получать информацию только из надежных источников.

«Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится. Люди боятся, когда чего-то не знают, недостаточно понимают или опираются на недостоверную информацию и слухи», — заявил эксперт.

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