Ученые нашли лекарство от COVID, в 30 раз превышающее по силе ремдесивир

Плитидепсин, более известный под торговой маркой «Аплидин», получил ограниченное распространение в 2000-х годах. Он вырабатывается из морских животных асцидий.
Впервые его выделили из Aplidium albicans — разновидности асцидий, обнаруженной в Средиземном море у побережья острова Ибица, но сейчас синтезируют искусственно. Права на этот препарат принадлежат испанской компании PharmaMar.
В 2004 году этот препарат был зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств в качестве препарата, помогающего при лечении рака.
В 2017 году комитет EMA по лекарственным средствам отказал в разрешении на продажу этого препарата в качестве лекарства для лечения множественной миеломы из-за большого числа побочных эффектов и недоказанного лечебного воздействия. В октябре 2020 года суд аннулировал это решение.
В Австралии плитидепсин был одобрен в декабре 2018 года, там его используют в комбинации с дексаметазоном для лечения пациентов с некоторыми видами миеломы.
В 2020 году в США, Великобритании и Испании начались исследования противовирусного действия плитидепсина наряду с другими экспериментальными препаратами. Несколько групп ученых пришли к выводу, что он действительно может иметь лекарственное значение в лечении COVID-19.
24 января препринт исследования (еще не прошедшего рецензирование), проведенного с участием британских ученых, был опубликован на портале Biorxiv, а 25 января схожее исследование опубликовал журнал Science. В соответствии с ним в клетках человека плитидепсин в 27,5 раза эффективнее подавляет активность SARS-CoV-2, чем ремдесивир, воздействуя на отдельные белки, играющие важную роль в жизненном цикле вируса.
San Francisco Chronicle поясняет, что в отличие от других препаратов плитидепсин воздействует не на белки самого вируса, а на белки клеток, которые вирус использует для репликации.
Исследования проводились на обезьянах и мышах, а в Испании — и на людях в рамках второго этапа исследования препарата компанией PharmaMar. Препарат вводился 45 пациентам с COVID-19. По предварительным данным компании, он сократил сроки госпитализации больных: 81% пациентов были выписаны в течение 15 дней, по сравнению с обычным показателем в 47%.
«Это ингибитор фактора трансляции, то есть он не убивает вирус, а действует на компоненты клеточной трансляции и мешает вирусу. Насколько он эффективен и не вреден, покажут клинические испытания. В принципе, чем он не хорош: он действует на синтез белков, когда вы что-то портите в клетке, это не совсем хорошо. И тут, рассматривая подобного рода препараты, надо взвесить, больше они дают пользы или вреда», — прокомментировал данные исследования вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
В разговоре с РБК он подчеркнул, что-то, насколько плитидепсин применим в борьбе с COVID-19, покажут дальнейшие испытания.
«Оценивая разные препараты, о которых сейчас идет речь, надо иметь в виду, что все-таки вакцина против вирусов — это средство наиболее капитальное, наиболее эффективное», — добавил он.
Ремдесивир рекомендован для использования против COVID-19 в отдельных странах, в том числе и в России. Вместе с тем ВОЗ не рекомендовала его использование, указав на наличие побочных эффектов и отсутствие доказанного влияние на течение болезни.
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