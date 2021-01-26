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11:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни. Об этом сообщили «Ъ» два источника, близких к семье, и позднее подтвердили в пресс-службе правительства.

Источник: РИА "Новости"

У Приходько был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений, у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Работал замглавы администрации президента в 1998—2004 годах, а также помощником президента в 1997—1998 годах и в 2004—2012 годах, возглавлял аппарат правительства в статусе вице премьера в 2013—2018 годах, до прошлого года занимал пост первого замруководителя аппарата правительства.

В январе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

В 2018 году Алексей Навальный обвинил Сергея Приходько в «коррупционных связях» с Олегом Дерипаской. Чиновник тогда назвал обвинения провокацией, а бизнесмен подал иск о разглашении частной информации.

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