11:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько
Бывший
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У Приходько был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.
Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений, у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Работал замглавы администрации президента в 1998—2004 годах, а также помощником президента в 1997—1998 годах и в 2004—2012 годах, возглавлял аппарат правительства в статусе вице премьера в 2013—2018 годах, до прошлого года занимал пост первого замруководителя аппарата правительства.
В январе 2020 года
В 2018 году Алексей Навальный обвинил Сергея Приходько в «коррупционных связях» с Олегом Дерипаской. Чиновник тогда назвал обвинения провокацией, а бизнесмен подал иск о разглашении частной информации.