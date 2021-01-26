11:17 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 18 241 зараженного коронавирусом. Это минимум с 31 октября
Всего за время пандемии в стране зафиксировали 3 756 931 случай заражения.
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 241, это минимум с 31 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 756 931, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Республике Алтай (0,1%),
Новые 1 510 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в
Всего с начала пандемии было зафиксировано 323 219 заболевших. Днем ранее в регионе зарегистрировали 2 116 заразившихся. За сутки в городе выздоровели 2 422 пациента, всего вылечились 212 093 человека.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 23 798, до 3 174 561. По данным штаба, в стране уже выздоровели 84,5% всех заразившихся с начала пандемии. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 202 пациента в Московской области, 476 — в Нижегородской области, 442 — в Челябинской области, 370 — в Свердловской области, 350 — в Ивановской области. В настоящее время в России продолжают лечение 511 888 человек.
Число летальных исходов