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12:43 (мск), источник: ТАСС

«ВКонтакте» запустила платформу «Музейный гид»

С помощью сервиса пользователи соцсети смогут найти информацию о работе экспозиций и каталог выставочных залов и галерей.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут познакомиться с культурными объектами страны с помощью сервиса «Музейный гид». Об этом говорится во вторник в сообщении компании.

В «Музейном гиде» представлены Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей русского импрессионизма, Эрарта, Музей космонавтики и другие локации. В будущем на платформе появятся музеи всех городов страны.

В основном разделе платформы можно найти каталог выставочных залов и галерей, изучить информацию о работе экспозиций в период пандемии и спланировать безопасное посещение музеев. Также в сервисе собраны подкасты, видео и истории экспонатов. Понравившиеся музеи можно добавить в «Избранное» и подписаться на уведомления о новых выставках.

Найти «Музейный гид» можно на вкладке «Сервисы» приложения «ВКонтакте» и в разделе «Мини-приложения» в десктопной версии, а также по ссылке.

Информационным партнером проекта стал портал «Культура. РФ».

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