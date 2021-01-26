12:43 (мск), источник: ТАСС
«ВКонтакте» запустила платформу «Музейный гид»
С помощью сервиса пользователи соцсети смогут найти информацию о работе экспозиций и каталог выставочных залов и галерей.
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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут познакомиться с культурными объектами страны с помощью сервиса «Музейный гид». Об этом говорится во вторник в сообщении компании.
В основном разделе платформы можно найти каталог выставочных залов и галерей, изучить информацию о работе экспозиций в период пандемии и спланировать безопасное посещение музеев. Также в сервисе собраны подкасты, видео и истории экспонатов. Понравившиеся музеи можно добавить в «Избранное» и подписаться на уведомления о новых выставках.
Найти «Музейный гид» можно на вкладке «Сервисы» приложения «ВКонтакте» и в разделе «Мини-приложения» в десктопной версии, а также по ссылке.
Информационным партнером проекта стал портал «Культура. РФ».