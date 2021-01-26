12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Греции нашли богатую надгробную плиту
Ее создали еще до запрета на «кладбищенскую роскошь» в древних Афинах.
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Во время строительства новой ратуши в городке Пеания в 11 км от Афин археологи обнаружили мраморную надгробную плиту женщины, умершей в IV веке до нашей эры.
На расколотой на две части плите изображены две женские фигуры в натуральную величину. Умершая изображена сидящей на стуле в полупрозрачной тунике и мантии, ее ноги опираются на подставку. Рядом — фигура стоящей женщины с грустным лицом. Она поддерживает голову сидящей.
По словам исследователей, такие мотивы надгробий были характерны для этого региона вплоть до 317 года до нашей эры, когда правитель Афин Деметрий Фалерский запретил роскошные надгробные памятники, сообщает Министерство культуры и спорта Греции. Но найденный экземпляр поражает роскошным воплощением.
Анна Лысенко