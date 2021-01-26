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13:49 (мск), источник: Ведомости

Мишустин анонсировал выпуск третьей вакцины от коронавируса

Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Чумакова, поступит в гражданский оборот в ближайший месяц, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

«Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины Центра имени Чумакова. Это уже третья разработка наших ученых и в ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

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Мишустин напомнил, что в данный момент вакцинация населения в основном проводится препаратом «Спутник V» от научного центра Гамалеи, а в следующем месяце в России начнется масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». На производство последней вакцины правительство выделило свыше 2 млрд руб.

«Вакцинация — это важный шаг в борьбе с опасным заболеванием, но она только началась, и до выработки коллективного иммунитета должно пройти время. Поэтому необходимо продолжить соблюдать меры предосторожности», — подчеркнул председатель правительства.

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.

Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.
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