15:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Медведев предложил компенсировать малоимущим расходы на интернет
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил помочь малоимущим семьям оплачивать интернет. Это, например, позволит детям учиться онлайн.
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«Я получаю довольно много обращений от волонтеров в социальных сетях. В частности, сейчас пишут, что в регионах малоимущие семьи просят помощи в оплате
В декабре 2020 года в Госдуму внесен законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Сейчас бесплатный доступ к ним осуществляется в рамках экспериментального проекта «Доступный интернет», который запустили по поручению президента России Владимира Путина.