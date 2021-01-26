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15:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев предложил компенсировать малоимущим расходы на интернет

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил помочь малоимущим семьям оплачивать интернет. Это, например, позволит детям учиться онлайн.

Источник: Reuters

«Я получаю довольно много обращений от волонтеров в социальных сетях. В частности, сейчас пишут, что в регионах малоимущие семьи просят помощи в оплате интернет-связи. Это в том числе связано и с тем, чтобы дети могли учиться онлайн в тех случаях, когда это необходимо. Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его по компенсации затрат на доступ в интернет для нуждающихся семей», — сказал Медведев на втором социальном форуме «Единой России» (цитата по «РИА Новости»).

В декабре 2020 года в Госдуму внесен законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Сейчас бесплатный доступ к ним осуществляется в рамках экспериментального проекта «Доступный интернет», который запустили по поручению президента России Владимира Путина.

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