16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мужчина пытался перевезти 74 хамелеона в носках
Ящериц конфисковали и отправили в зоопарк.
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В австрийском аэропорту конфисковали 74 хамелеона, которых один из пассажиров спрятал в своем багаже в носках и пустых контейнерах от мороженого.
Мужчина прилетел в Вену из Танзании с пересадкой в Эфиопии. Все это время животные находились в его чемоданах, сообщает AP. Конфискованных хамелеонов отправили в венский зоопарк «Шенбрунн», но трое из животных не выжили.
Как определили специалисты, все хамелеоны родом из гор Усамбара в Танзании.
Торговля танзанийскими хамелеонами не запрещена, но для этого нужно получить специальное разрешение, так как власти строго контролируют размер популяции. Поэтому животные часто становятся жертвами контрабандистов.
Анна Лысенко