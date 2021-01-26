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16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчина пытался перевезти 74 хамелеона в носках

Ящериц конфисковали и отправили в зоопарк.

В австрийском аэропорту конфисковали 74 хамелеона, которых один из пассажиров спрятал в своем багаже в носках и пустых контейнерах от мороженого.

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Мужчина прилетел в Вену из Танзании с пересадкой в Эфиопии. Все это время животные находились в его чемоданах, сообщает AP. Конфискованных хамелеонов отправили в венский зоопарк «Шенбрунн», но трое из животных не выжили.

Как определили специалисты, все хамелеоны родом из гор Усамбара в Танзании.

Торговля танзанийскими хамелеонами не запрещена, но для этого нужно получить специальное разрешение, так как власти строго контролируют размер популяции. Поэтому животные часто становятся жертвами контрабандистов.

Анна Лысенко

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