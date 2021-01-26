18:34 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Привет, я Франциска»: как робот в больнице поднимает настроение пациентам
Основная задача машины — уборка, но она может и анекдот рассказать.
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Робот Франциска помогает персоналу в больнице Мюнхена с уборкой полов и дезинфекцией. Это особенно важно в период пандемии коронавируса: помощь робота экономит время медицинских работников.
Но у Франци, как ласково называет ее персонал, есть масса других полезных качеств — так, например, Франциска может говорить о своих любимых блюдах, читать рэп и даже рассказать (впрочем, не всегда смешные) анекдоты.