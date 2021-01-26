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19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании спасли тюленя, запутавшегося в рыболовной сети

Он провел в ловушке более 30 часов.

В конце января жители британского города Феликстоу на одном из местных пляжей увидели печальную картину — небольшого тюленя, который запутался в рыболовной сети. Веревка сильно врезалась ему в шею и самостоятельно освободиться он не мог.

Очевидцы сразу же позвонили спасателям из Королевского общества защиты животных, но когда те прибыли на место, тюлень уже был в море далеко от берега. А потому спасатели были вынуждены просто уехать.

Но, к счастью, эта история закончилась хорошо. Уже на следующий день тюлень снова вернулся на тот самый пляж и местные жители решили действовать самостоятельно, не дожидаясь помощи профессионалов.

Несколько человек смогли подобраться к животному, накинули на него одеяло и смогли разрезать веревки. После этого тюлень самостоятельно добрался до воды и уплыл.

По предварительным данным, тюлень провел в сетке около 30 часов, но люди вовремя пришли ему на помощь, и он не пострадал, пишет Metro.

Екатерина Гура

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