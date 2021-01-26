Почему Covid-19 может привести к заиканию

Результаты недавних исследований в США, Британии и Италии показывают, что примерно у трети госпитализированных пациентов проявляются неврологические нарушения.
«Спектр неврологических проявлений Covid-19 широк, — заявил доктор Томас Поллак из лондонского Кингс-колледжа. — Одни из них совершенно разрушительны, как, например, инсульт и мозговой энцефалит, другие менее опасны, вроде повышенной утомляемости и ослабления памяти. Несколько реже, но все встречаются мании и психозы».
В статье в журнале Scientific American описан случай 40-летнего Патрика Торнтона из Хьюстона. Переболев в августе в легкой форме, он в конце сентября внезапно начал заикаться.
Торнтон продолжает страдать также от учащенного сердцебиения, головных болей и упадка сил, но заикание для него особенно нестерпимо, поскольку он работает учителем математики и должен проводить онлайн-занятия.
Рост числа проявлений заикания среди переболевших Covid-19 говорит о том, что вирус может поражать и мозг, говорит врач-невролог из университета штата Мичиган Су Юньчан.
«Речь — одна из самых сложных функций организма, в которой одновременно задействованы порядка ста мышц и миллионы нейронных связей», — напоминает она.
SARS-CoV-2 не раз обнаруживался при вскрытии в мозгу умерших пациентов, подтверждает невропатолог берлинской клиники «Шарите» Франк Хеппнер.