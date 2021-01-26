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19:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

Почему Covid-19 может привести к заиканию

Появляется все больше свидетельств того, что воздействие SARS-CoV-2 на организм далеко не ограничивается разрушением легких, а последствия болезни нередко сказываются долго после того, как тесты на вирус становятся отрицательными.

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Источник: REUTERS

Результаты недавних исследований в США, Британии и Италии показывают, что примерно у трети госпитализированных пациентов проявляются неврологические нарушения.

«Спектр неврологических проявлений Covid-19 широк, — заявил доктор Томас Поллак из лондонского Кингс-колледжа. — Одни из них совершенно разрушительны, как, например, инсульт и мозговой энцефалит, другие менее опасны, вроде повышенной утомляемости и ослабления памяти. Несколько реже, но все встречаются мании и психозы».

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В статье в журнале Scientific American описан случай 40-летнего Патрика Торнтона из Хьюстона. Переболев в августе в легкой форме, он в конце сентября внезапно начал заикаться.

Торнтон продолжает страдать также от учащенного сердцебиения, головных болей и упадка сил, но заикание для него особенно нестерпимо, поскольку он работает учителем математики и должен проводить онлайн-занятия.

Рост числа проявлений заикания среди переболевших Covid-19 говорит о том, что вирус может поражать и мозг, говорит врач-невролог из университета штата Мичиган Су Юньчан.

«Речь — одна из самых сложных функций организма, в которой одновременно задействованы порядка ста мышц и миллионы нейронных связей», — напоминает она.

SARS-CoV-2 не раз обнаруживался при вскрытии в мозгу умерших пациентов, подтверждает невропатолог берлинской клиники «Шарите» Франк Хеппнер.

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