Британская пекарня отметила 65-летие заквасочного «Монстра»

Семейная пекарня Hobbs House была основана в британском городе Котсуолдс еще в 1920-х годах. Почти за век она превратилась из маленького семейного бизнеса в сеть из самых известных пекарен в графстве Глостершир.
В конце января одна из управляющих Hobbs House Анна Герберт поделилась забавной новостью. В пекарне устроили вечеринку в честь 65-летия своей гордости — одной из самых старых хлебных заквасок во всей Великобритании, которую они прозвали Монстр.
Существует две версии о том, как Монстр появился в пекарне. По одной из них дедушка Герберт в 1985 году поехал в Германию и получил 30-летнюю закваску от немецкого пекаря. А по другой версии, Монстр — подарок семье от немецкого пекаря, который после Второй мировой войны приехал на пенсию в Англию, пишет Huffington Post.
Несмотря на свой преклонный возраст, Монстр до сих пор отлично выполняет свою задачу. В закваску ежедневно добавляют новую порцию воды, муки и дрожжей и пекут из теста чудесный свежий хлеб.
Герберт шутит, что о Монстре в пекарне заботятся как о домашнем питомце, и очень им гордятся.