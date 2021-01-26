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26 января, источник: РБК

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 100 млн

Больше всего выявленных случаев в США, Индии и Бразилии. Россия по-прежнему занимает в этом списке четвертое место с 3,7 млн заболевших.

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Источник: РИА "Новости"

Общее количество заразившихся коронавирусом достигло 100 млн человек, следует из данных, опубликованных американским университетом Джонса Хопкинса. Это произошло чуть больше через год после вспышки заболевания в китайском городе Ухань, где был введен локдаун.

На первом месте по числу заболевших идут США — там первый случай заражения был выявлен 20 января прошлого года. С тех пор в Соединенных Штатах заболели 25,3 млн человек, 423 тыс. умерли.

Более 10,6 млн человек заболели в Индии, где первые инфицированные появились в феврале 2020 года. Далее идет Бразилия (8,8 млн).

В России, где первые заболевшие были выявлены 31 января (двое граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области), число зафиксированных случаев с тех пор достигло 3,7 млн. Умерли с начала пандемии более 70 тыс. человек. Страна занимает четвертое место в списке.

Более 3 млн заболевших выявлены в Великобритании и Франции. В Испании, Италии, Турции, Германии и Колумбии — более 2 млн инфицированных COVID-19.

Китай, который долгое время находился на первом месте по числу заболевших, сейчас занимает 83-е. После нормализации ситуации в Ухане властям КНР долгое время удавалось сдерживать рост заболеваемости. Ситуация ухудшилась в январе, когда десятки людей заболели в городе Шицзячжуан, а также в окрестностях Пекина. В нескольких населенных пунктах был введен карантин, тысячам граждан запретили их покидать.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что полностью победить пандемию, несмотря на прогресс в борьбе с коронавирусом, будет сложно.

По словам Райана, сложность заключается в том, что не во всех странах доступна вакцина. У этих государств есть возможность снизить смертность и уровень заболеваемости, но полностью ликвидировать COVID-19 удастся только при повсеместной вакцинации.

Представитель ВОЗ напомнил, что пока человечеству удалось окончательно победить только одну болезнь — оспу. К примеру, корь и полиомиелит до сих пор не ликвидированы.

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