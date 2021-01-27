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10:27 (мск), источник: Life.ru

Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии. Сколько она составит

Не все пожилые пары и вдовцы знают о том, что в определённых случаях могут получать прибавку к пенсии. Кому и за что будут доплачивать в этом году?

Источник: pasja1000/СС0

Какую прибавку к пенсии могут получить пожилые пары

Семейные пары пенсионеров по личному заявлению в ПФР могут получать надбавку по уходу за супругом. Правда, при условии, если один из них находится на иждивении.

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— При этом нужно будет доказать, что пенсионер содержит супруга на свои личные средства. Для этого нужно предоставить в ПФР чеки из аптек, магазинов и другие свидетельства собственных расходов, — пояснила генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина.

Потребуется свидетельство о браке, справки о составе семьи и доходах всех её членов, зарегистрированных вместе с пенсионерами. На основании представленных документов комиссия ПФР проверяет степень обеспеченности супругов, сопоставляя их доходы, и принимает решение либо о назначении выплат, либо об отказе.

— Если выносится решение об отказе, пенсионер может обратиться в суд, чтобы установить факт нахождения на иждивении, — уточнила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

По её словам, размер надбавки на иждивенцев установлен в размере 1/3 суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии на каждого иждивенца, но не более чем на трёх человек. Для расчёта берётся размер фиксированной выплаты — с 1 января 2021 года он составляет 6044 рубля 48 копеек.

Таким образом, прибавка будет чуть больше 2000.
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Кстати, полный список иждивенцев не ограничивается только супругом. Доплата также положена, если человек ухаживает и за другими близкими родственниками.

Впрочем, самые крупные суммы заложены в единовременных выплатах к юбилею семейной жизни. Во многих регионах существуют денежные поощрения для супругов, которые долго прожили в браке. Точный размер выплат можно узнать в МФЦ, органах соцзащиты, а также в администрации города. Как правило, суммы колеблются от 5000 до 50 000 рублей.

Кстати, выплаты можно получить и задним числом. Правда, условия выдачи денег в разных регионах могут различаться. Бывает, что устанавливается срок давности. Например, не более трёх лет с памятной даты. В некоторых регионах срок выплат ничем не ограничен.

На сколько можно увеличить пенсию после смерти супруга

— В законодательстве нет такого понятия, как «перевод на пенсию супруга». Есть выплаты по потере кормильца. Это отдельный вид начислений, а не замещение пенсии одного человека пенсией другого, как полагают многие, — рассказала Асия Мухамедшина.

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Пенсия по потере кормильца может быть страховой или социальной. Первая назначается, если покойный супруг имел трудовой стаж. Вторая — если его не было.

Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не состоявшие на его иждивении, имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Правда, только если они независимо от времени, прошедшего после его смерти, утратили источник средств к существованию. Этот факт нужно будет подтвердить документально.

— В ряде случаев пожилые люди, которые получают какую-либо пенсию, имеют право перейти на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Тогда они могут получать больше. То есть человек может обратиться в ПФР и перейти на пенсию по потере кормильца, которая будет назначена с учётом стажа умершего супруга-кормильца. Сохранится она и при вступлении в новый брак, — поясняет Оксана Красовская.

В конечном итоге это позволяет пенсионеру увеличить ежемесячный доход на несколько тысяч рублей. Адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев приводит такой пример. Женщина в 78 лет получала 13 000 рублей, но после смерти мужа, перейдя на пенсию по потере кормильца, она может получать 16 000. Тем не менее здесь есть ряд нюансов. Не все могут получить такую сумму.

— Например, если женщина после смерти мужа вышла замуж вновь и не успела подать заявление, то ПФР проводить транзакцию не будет. Если брак оформлен после проведения процедуры смены пенсии, то тогда увеличение выплат возможно, — пояснил Алексей Гавришев.

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