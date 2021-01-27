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11:00 (мск), источник: Life.ru

В США выставили на аукцион помаду-пистолет, зонт-шприц и другое оружие «советских шпионов»

Стоимость всех лотов составляет более 37 миллионов рублей.

Источник: AFP 2020

В США готовится к продаже крупная коллекция времён холодной войны, в которую также входит «шпионское» оружие, замаскированное под обычные бытовые предметы. Её владелец уверяет, что всё это когда-то принадлежало агентам КГБ СССР. Об этом сообщает Daily Mail.

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Куклу Берни Сандерса в бабушкином прикиде с инаугурации Байдена продали на аукционе за 20 тысяч долларов Когда аукцион узнал о целях продажи, то удвоил эту сумму.

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— Предметы были выставлены в Музее шпионажа КГБ в Нью-Йорке ещё в 2019 году, но пандемия коронавируса привела к тому, что галерею пришлось закрыть и выставить коллекцию на продажу, — говорится в публикации.

Все лоты принадлежат владельцу музея Юлиусу Урбайтису. Он собирал «связанные с КГБ» вещи и их точные копии на протяжении 30 лет. За это время удалось найти миниатюрные пистолеты, которые спрятаны в губной помаде и авторучке, зонт-шприц для инъекций яда, а также разнообразные скрытые камеры — в галстуке, пепельнице, портсигаре и даже кольце.

Один из самых дорогих лотов — набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые затем можно было вставить камеру либо микрофон. Его оценили в 4,4 тысячи фунтов (более 45 тысяч рублей), общая же стоимость коллекции составляет 365 000 фунтов — свыше 37 миллионов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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