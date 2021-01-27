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09:09 (мск), источник: Известия

Власти Москвы ослабили часть ограничений по COVID-19

Власти Москвы приняли решение ослабить часть принятых ранее из-за ситуации с коронавирусом ограничений. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 27 января.

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Источник: AP 2020

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — отметил градоначальник в своем блоге.

По словам Собянина, в течение прошедшей недели количество новых случаев COVID-19 не превышало 2−3 тыс. в день, а число госпитализированных снизилось на 1 тыс. человек. На данный момент коронавирусных стационарах свободно более 50% коек, такая ситуация наблюдается впервые с середины июня 2020 года, подчеркнул мэр.

В связи с этим с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер.

При этом вопрос о возвращении работников в офисы или сохранении «удаленки» остается на усмотрение руководителей.

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Кроме того, отменяются и ограничения на работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений с 23:00 до 6:00.

Однако, напомнил Собянин, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.

Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки России. Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно, добавил мэр.

В то же время, напомнил Собянин, борьба с COVID-19 еще не закончена и следует соблюдать осторожность в возвращении к «нормальной» жизни.

Ранее, 25 января, в Минобрнауки допустили возврат вузов с удаленки в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества заявил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой, введенной в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, в связи с чем появилась возможность аккуратно снимать ранее введенные ограничения.

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