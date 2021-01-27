10:47 (мск), источник: Газета.Ру
За 39 лет до «Курска»: как подлодка С-80 затонула в Баренцевом море
60 лет назад советская подлодка С-80 затонула в Баренцевом море.
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На 1950-е годы в Советском Союзе пришелся бум строительства подводных лодок. Очень престижной стала профессия
В конце января 1961-го С-80 вышла в Баренцево море для боевой подготовки. На борту находились 15 офицеров, 16 старшин и 37 матросов. Среди них было немало дублеров и учеников. Командовал подлодкой капитан 3-го ранга Анатолий Ситарчик.
Поход проходил в штатном режиме. Поздно вечером 26 января Ситарчик доложил о выполнении плана боевой подготовки и запросил разрешение вернуться на базу. Подлодка, находившаяся в это время на траверзе Териберки, начала переход в надводном положении. Как уточняется в статье капитана 2-го ранга запаса Игоря Караваева, посвященной трагедии, огромную лодку с двумя тяжелыми контейнерами в верхней части корпуса изрядно качало на волнах. Поэтому экипаж очень обрадовался, когда состоялось погружение.
«Лодка пришла на перископную глубину, встала под РДП (шноркель, устройство для работы двигателя под водой. — “Газета.Ru”), после чего была объявлена боевая готовность № 2 подводная, — отмечается у Караваева. — Качка несколько уменьшилась, а люди, стоявшие на мостике, получили возможность переодеться в сухое белье и обогреться. Левый дизель работал на винт, правый — на электродвигатель в режиме генератора. Внезапно рулевой не сумел удержать глубину, и лодка начала проваливаться. Возможно, по ряду причин уход с перископной глубины не был вовремя замечен. Офицер, который вел визуальное наблюдение, в условиях ночной видимости мог не сразу обнаружить уход топа перископа под воду. Возможно, непосредственно в момент аварии вахта на РЛС (радиолокационная станция. — “Газета.Ru”) была закрыта, поэтому никакого доклада не поступило и от радиометриста. Рулевой о своем промахе мог и не доложить, пытаясь устранить его самостоятельно, а два офицера, находившиеся в это время в центральном посту,
Затем связь с С-80 оказалась потеряна.
«Пополнив запас воздуха высокого давления, “С-80” пошла на глубину, — указывает в своей книге “Катастрофы под водой”
Пока вода заполняла кормовые отсеки, подлодка стремительно погружалась, а дифферент на корму быстро рос. На несколько секунд нос С-80 показался над волнами и вновь исчез.
«Вода срывала на своем пути механизмы с фундаментов, сметала рубки и выгородки, калечила людей, сферические переборки из высокопрочной стали толщиной в палец были разорваны как бумага. Повезло тем, кого убило мгновенно. Участь тех, кого толстая сталь в концевых отсеках прикрыла от мгновенной смерти, ужасна, — констатировал в своей книге “Мы из подводного космоса” капитан 1-го ранга Валерий Касатонов. — Как определили специалисты, подводники стравили из парогазовых торпед сжатый воздух и в течение недели ждали помощи, надеялись и медленно умирали от удушья. Не все смогли выдержать эту пытку».
Поиски подводной лодки с привлечением 40 кораблей Северного флота, самолетов и вертолетов продолжались до осени 1961 года, но окончились безрезультатно. Согласно версии, изложенной Караваевым, еще в начале февраля в трале одного из рыболовных траулеров, находившегося на промысле в Баренцевом море, был обнаружен
Помог случай. Рыбаки неоднократно доносили, что они теряют сети, цепляясь в одном и том же районе промысла за
какой-топодводный объект. Гидроакустическая проверка подтвердила: действительно, на большой глубине находится металлический объект, похожий на корабль. Аварийно-спасательнаяслужба Северного флота быстро убедилась, что этот «объект» является подводной лодкой.
В июне 1968 года в предполагаемый район гибели С-80 прибыли два отряда морских тральщиков — один с телевизионными установками, другой — с гидроакустическими станциями. Сначала они обнаружили останки старой подлодки класса «Щука», затонувшей во время Второй мировой войны. Затем наткнулись и на сам объект поисков. Летом следующего года началась операция по извлечению С-80 с морского дна: ее приподняли над грунтом и отбуксировали на мелководье в район Териберки.
Соленая вода и низкая температура замедлили процесс разложения. Одни тела были сильно изуродованы, другие хорошо сохранились и были опознаны. Большинство членов экипажа погибли от утопления или кислородного голодания. Один из подводников был найден в койке с петлей на шее.
Согласно выводам командира экспедиции, капитана 1-го ранга Сергея Минченко, в последний момент подлодке пришлось резко повернуть, чтобы избежать столкновения. Не исключено, что С-80 пыталась разойтись с неизвестным судном: по крайней мере, скал и других подводных преград на ее маршруте не наблюдалось.
Через 39 лет после трагедии, в августе 2000 года, всего в 60 км к